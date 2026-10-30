Suplantan a LA PRENSA para estafar: noticias falsas como trampas para robar datos

San Pedro Sula, Honduras

Un atentado contra un empresario atrae la atención. El logotipo de LA PRENSA parece confirmar que alguien verificó la noticia. Más abajo, un botón invita a ingresar a una plataforma de inversiones. El lector llegó buscando información, pero la página intenta llevarlo hacia una decisión financiera mediante una confianza que sus responsables no construyeron: la tomaron prestada del periódico. Ese traslado de confianza es el mecanismo central de las suplantaciones examinadas por LA PRENSA Verifica y EH Verifica. Los contenidos aprovechan el reconocimiento del periódico para presentar una oferta de inversión como parte de una información previamente investigada. La falsificación intenta que el lector dé por comprobado lo que nadie verificó. Cuatro desmentidos, fechados entre el 24 de septiembre y el 28 de octubre de 2026, permiten examinar ese mecanismo. Tres vinculan falsos artículos sobre empresarios con plataformas de inversión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro documenta una captura sobre Eduardo Maldonado. Al contrastarlos con verificaciones desde 2024, aparece una continuidad: cambian los relatos, pero permanece el uso de la identidad periodística para dar credibilidad al engaño.

Confianza como garantía

Copiar el logotipo, el menú y la presentación de LA PRENSA permite simular algo más importante que su diseño: el trabajo editorial que el público asocia con una noticia. La página impostora parece ofrecer información revisada por periodistas, aunque el periódico nunca haya publicado ese contenido. La suplantación incorpora, además, otra fuente de reconocimiento: empresarios como Fredy Nasser, Mateo Yibrín y Camilo Atala. Su presencia puede hacer que una plataforma desconocida parezca cercana al mundo empresarial. La combinación produce una apariencia de doble respaldo: alguien reconocido estaría relacionado con la oferta y un medio estaría informando sobre ella. El desmentido sobre Atala, del 23 de octubre , muestra cómo se acumulan esas referencias. El artículo falso utilizaba el nombre del periodista Elvis Mendoza e incluía una supuesta entrevista con Renato Álvarez en Frente a Frente. Cada identidad añadía una señal de familiaridad a una publicación ajena al periódico. El engaño intenta sustituir la comprobación del origen por el reconocimiento de nombres. Sin embargo, una firma copiada no acredita autoría, como tampoco la fotografía de un empresario demuestra que respalde una inversión.

El atentado atrae

Los contenidos sobre los tres empresarios repetían “Llevan años queriendo destruirme”. La frase presenta un conflicto y despierta interés por conocer qué ocurrió. Su función dentro de estas páginas se entiende al observar lo que viene después: botones que promocionan inversiones. En la verificación sobre Nasser, del 24 de septiembre , se identificó una imagen generada con inteligencia artificial (IA) que simulaba su salida de un hospital. La escena aportaba una aparente prueba del relato. La página también invitaba a acceder a Opulentra Capital, mencionada igualmente en una captura del caso de Yibrín, desmentido el 20 de octubre . El caso de Atala permite identificar el propósito con mayor claridad: la página solicitaba nombre, apellido, correo electrónico e información bancaria. Incluso las otras secciones dirigían al mismo formulario. Lo que aparentaba ser un sitio informativo estaba organizado para conducir hacia la entrega de datos. Ahí se encuentra la conexión entre desinformación y phishing: una historia falsa prepara el contexto para obtener información mediante la suplantación de una fuente confiable. El supuesto atentado atrae al lector; la apariencia periodística intenta reducir sus dudas frente a una solicitud que debería examinar por separado.

Desmentir no elimina