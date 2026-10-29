Trump y Melania celebran Halloween en una Casa Blanca engalanada con calabazas

Washington, Estados Unidos. El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, festejaron Halloween este jueves con la tradicional entrega de dulces a niños de todas las edades, que lucieron sus disfraces en una Casa Blanca decorada con decenas de calabazas para la ocasión. De regreso de una mitin de campaña en Carolina del Sur, de cara a las próximas elecciones de medio mandato, el jefe de Estado se unió a su esposa para entregar golosinas en una de las entradas que da al Jardín Sur de la residencia ejecutiva, abierta a funcionarios, militares, otros ciudadanos y sus familias. El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth; el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer; y el sujeto de Gabinete, Stephen Miller, estuvo entre los asistentes al evento, previsto para acoger a unas 6,000 personas.

Esta es la segunda ocasión, durante el segundo mandato de Trump, en la que la pareja presidencial organiza en la Casa Blanca el "truco o trato" previo a la noche de Halloween, celebrado cada 31 de octubre y convertido a través de décadas en una de las tradiciones más esperadas del año en EEUU. El mandatario y su esposa, vestida con una gabardina marrón de Noor Hammour y zapatos de tacón de Manolo Blahnik, repartieron chocolates y posaron con los invitados disfrazados de magos, dinosaurios, policías y varios expresidentes como George Washington y Abraham Lincoln. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Trump llegó a firmar lo que parecía una copia de la Declaración de Independencia de uno de ellos.