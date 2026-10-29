Gobierno de EEUU abre una investigación penal en California por voto ilegal

Los Ángeles, Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos abrió una investigación penal para demostrar que miles de personas que no son ciudadanos estadounidenses figuran en el censo electoral de California, una medida que intensifica el pulso con el estado progresista tras las acusaciones de fraude electoral, según informó este jueves The New York Times.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, emitió citaciones del gran jurado federal a funcionarios electorales locales, según copias obtenidas por el periódico estadounidense.

La medida intensifica las presiones ejercidas por el Departamento de Justicia sobre el estado más poblado del país, después de que un juez de California rechazó ayer la petición de Trump de apartar más de 20,000 votos por correo estatal para verificar la ciudadanía de los electores.