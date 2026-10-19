Trump cree que mantiene el apoyo hispano a dos semanas de las elecciones de medio mandato

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que cree mantener el respaldo de los votantes hispanos a dos semanas de las elecciones intermedias, en las que se definirá el control del Congreso, pese a que las encuestas reflejan un amplio rechazo a su gestión entre esta comunidad. "Creo que lo estamos haciendo bien", dijo Trump al ser preguntado por sus perspectivas entre los hispanos de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre . El mandatario recordó que en las presidenciales de 2024 obtuvo el mayor porcentaje de voto hispano de la historia para un candidato republicano.

"Tengo un tremendo voto hispano ", agregó antes de partir de la Casa Blanca hacia un mitin republicano en Kansas, donde expresará su respaldo al senador Roger Marshall. La semana pasada, el Centro Pew publicó una encuesta según la cual solo el 24% de los hispanos votados aprueba la gestión de Trump, frente al 38% registrado al inicio de su segundo mandato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta caída del respaldo se produce en un contexto de preocupación por el elevado costo de la vida y de rechazo a su dura política migratoria.