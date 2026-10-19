  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump insiste en renombrar Nuevo México como 'Nueva América'

Trump considera que, con esta medida, las elecciones fraudulentas, por las que dice que es conocido el estado, volverían a ser honestas

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 14:13 -
  • Agencia EFE
Trump insiste en renombrar Nuevo México como 'Nueva América'

En cuanto a los cambios en la denominación de los ahora golfo de América y lago de América, solo se hicieron efectivos dentro del país.

 Foto: Donald Trump-X

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir este lunes que el estado de Nuevo México "debería cambiar inmediatamente su nombre" para pasar a denominarse 'Nueva América', una modificación que "daría un gran valor y prestigio" al territorio.

"¡No somos México, somos los Estados Unidos de América!", afirmó Trump en una publicación de su plataforma 'Truth Social' en la que también sugirió que los habitantes de Nuevo México "se sintieran aún más orgullosos" al saludar a la "hermosa bandera" estadounidense.

Además, el presidente considera que, con esta medida, "las elecciones fraudulentas", por las que dice que "es conocido" el estado, "volverían a ser honestas".

Trump está dispuesto a reunirse con Putin y Xi para negociar fin de la guerra de Ucrania

Ya a inicios del pasado septiembre, Trump publicó una fotografía del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de Lago América.

La imagen, publicada en 'Truth' y compartida por la Casa Blanca en la red social 'X', mostraba entonces el contorno del estado con la palabra "México" tachada en rojo y reemplazada por "América".

En el conjunto de su mandato, Trump ha ido impulsando lo que denomina como 'doctrina Donroe' , una interpretación personal de la histórica 'doctrina Monroe' con la que Estados Unidos justifica su hegemonía sobre el continente americano.

Subsecretario de EEUU visita Paraguay con inversiones y seguridad regional en agenda

En cuanto a los cambios en la denominación de los ahora golfo de América y lago de América , solo se hicieron efectivos dentro del país en documentos oficiales y en varias aplicaciones de mapas como las de Apple y Google, siempre y cuando el usuario se encuentre dentro del territorio estadounidense.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias