Subsecretario de EEUU visita Paraguay con inversiones y seguridad regional en agenda

Asunción, Paraguay. El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, comenzó este lunes una visita a Paraguay como parte de un periplo que también lo llevará a Argentina, y que tiene entre los ejes de su agenda explorar oportunidades de inversión, ampliar el comercio bilateral y fortalecer la cooperación en seguridad regional y el combate a la delincuencia trasnacional. Landau fue recibido en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Asunción, la capital del país, por el presidente paraguayo, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana. Seguidamente, el diplomático estadounidense declaró ante medios junto al ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.

"La visita reconoce la gran importancia de la relación entre ambos países", dijo Landau en una comparecencia en la que no aceptó preguntas. Por su parte, el canciller paraguayo informó que el diplomático estadounidense revisó con Peña "toda" la agenda de cooperación mientras se exploraban oportunidades de inversión en el país suramericano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario, que encabeza una misión de empresarios estadounidenses, llegó acompañado por el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura .