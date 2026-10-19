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León XIV anima por teléfono a Zelenski a colaborar para aliviar la grave crisis en Jersón

León XIV ha reiterado el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 11:11 -
  • Agencia EFE
León XIV anima por teléfono a Zelenski a colaborar para aliviar la grave crisis en Jersón

presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el papa León XIV, durante su reunión privada en Castel Gandolfo, Roma.

Foto: EFE

Roma, Italia. El papa León XIV mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski , e hizo votos para que una colaboración con Rusia permitiera la llegada de ayuda a la ciudad ocupada de Olenskhy, en la región de Jersón.

"El Santo Padre ha expresado su deseo de que la colaboración de ambas partes permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil", se lee en un comunicado difundido por la Santa Sede.

El pasado viernes el pontífice también habló por teléfono desde el hospital, tras su operación de pulmón, con el presidente ruso Vladimir Putin, para pedirle una tregua que permita aliviar la "grave crisis humanitaria" en Olenskhy.

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Ahora, en su conversación con Zelenski ha vuelto a recordar esta situación y le ha explicado su solicitud de tregua humanitaria presentada a Putin.

Por último, León XIV "ha reiterado el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz".

El papa se ha mostrado preocupado por la guerra en Ucrania desde su elección en mayo de 2025 y ha lanzado repetidos llamamientos públicos para el fin del conflicto y ha ofrecido la Santa Sede para acoger una eventual negociación entre Kiev y Moscú .

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Ahora ha vuelto a tratar el conflicto con sus partes enfrentadas, Zelenski y Putin, mientras afronta su convalecencia.

El papa recibió el alta el pasado sábado y desde entonces se encuentra en el Vaticano con la intención de retomar su agenda gradualmente.

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