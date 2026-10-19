León XIV anima por teléfono a Zelenski a colaborar para aliviar la grave crisis en Jersón

Roma, Italia. El papa León XIV mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski , e hizo votos para que una colaboración con Rusia permitiera la llegada de ayuda a la ciudad ocupada de Olenskhy, en la región de Jersón.

"El Santo Padre ha expresado su deseo de que la colaboración de ambas partes permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil", se lee en un comunicado difundido por la Santa Sede.

El pasado viernes el pontífice también habló por teléfono desde el hospital, tras su operación de pulmón, con el presidente ruso Vladimir Putin, para pedirle una tregua que permita aliviar la "grave crisis humanitaria" en Olenskhy.