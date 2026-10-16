León XIV reaparece tras su operación: oficia misa y luce buen aspecto

Ciudad del Vaticano. León XIV muestra una "mejoría constante" y puede realizar sus actividades cotidianas con total autonomía, según informó este viernes el Vaticano, que ha divulgado las primeras fotografías del pontífice tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar: oficiando una misa en el hospital Gemelli y con aparente buen aspecto . En su cuarto día de hospitalización, el papá, de 71 años, "se ha sometido a un análisis de sangre ya una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general". También ha proseguido las sesiones de fisioterapia respiratoria, informó en un comunicado a los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora. Su recuperación "le permite realizar sus actividades diarias con total independencia", añade el equipo médico.

Este viernes se ha conocido además de fuentes de la oficina de prensa del Vaticano que León XIV presidirá el rezo del ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará. Fue precisamente en el último ángelus dominical, el 11 de octubre, cuando el propio pontífice anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La intervención tuvo lugar el 13 de octubre por la tarde, en una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Primeras fotografías tras la operación

El Vaticano ha publicado este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras esa operación, oficiando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna. Son dos fotografías que muestran a Robert Prevost con aparente buen aspecto y que fueron tomadas este mediodía de viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras. En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco. En esa misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital y también asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante su homilía, León XIV ha dado las gracias a todo el personal del Gemelli "por la labor que realiza cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", según el Vaticano.

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