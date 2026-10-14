El cirujano que operó al papa destaca su nueva técnica que reduce el dolor y acelera la recuperación

Pekín, China. El cirujano español Diego González Rivas afirmó este miércoles a EFE desde Shanghái que la técnica empleada para operar al papa León XIV reduce el dolor y facilita la recuperación, y señaló que el equipo del hospital Gemelli se formó en su uso en esa ciudad china. González Rivas desarrolló en 2010 la técnica Uniportal VATS, que, según afirmó, se utilizó en la operación del papa. Este procedimiento de cirugía torácica videoasistida permite introducir una cámara y los instrumentos quirúrgicos por una única incisión de tres centímetros. El Vaticano informó de que al pontífice, de 71 años, se le extirpó este martes el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar. Según el parte médico, la intervención concluyó sin complicaciones.

González Rivas explicó que los instrumentos empleados cuentan con articulaciones que permiten trabajar simultáneamente por el mismo acceso sin interferir entre sí, mientras las cámaras de alta definición muestran las estructuras del interior del tórax. "Es menos doloroso, tiene una mejor recuperación funcional, el paciente se va antes para casa", sostuvo sobre las ventajas del procedimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cirujano precisó, no obstante, que una lobectomía como la practicada al papa implica cortar arteria, vena y bronquio, y puede presentar complicaciones como sangrado o fugas de aire que obliguen a mantener un drenaje durante más tiempo.

Aunque consideró que esas complicaciones son "mínimas" en "manos expertas", evitó anticipar cómo evolucionará el pontífice o si podrá cumplir su agenda, que incluye un viaje a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

González Rivas vinculó la formación de los cirujanos del hospital Gemelli de Roma con el programa que implantó en 2013 en el Shanghai Pulmonary Hospital, donde desarrolla parte de su actividad. "Todos los cirujanos de Gemelli del equipo estuvieron aquí", aseguró. Entre quienes recibieron formación en Shanghái mencionó a Stefano Margaritora, que dirigió la operación del papa, y a Elisa Meacci, integrante del equipo quirúrgico. "No es una técnica que se aprenda en un día ni en una semana, necesita tiempo", advirtió González Rivas sobre la preparación necesaria para aplicar este procedimiento.