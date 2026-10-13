Marco Rubio expresa su apoyo al papa tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes su apoyo al papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y pidió fuerzas para el pontífice y guía para los médicos que lo atienden.

Rubio indicó, en su cuenta de X, que se encuentra unido en oración con su esposa por la salud del papa. "Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre", agregó el titular de la diplomacia estadounidense.

León XIV fue operado esta noche de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del mulmón derecho.