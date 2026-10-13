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Marco Rubio expresa su apoyo al papa tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

Rubio indicó, en su cuenta de X, que se encuentra unido en oración con su esposa por la salud del papa

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 16:04 -
  • Agencia EFE
Marco Rubio expresa su apoyo al papa tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

Rubio se reunió con León XIV en el Vaticano el pasado mayo.

 foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes su apoyo al papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y pidió fuerzas para el pontífice y guía para los médicos que lo atienden.

Rubio indicó, en su cuenta de X, que se encuentra unido en oración con su esposa por la salud del papa. "Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre", agregó el titular de la diplomacia estadounidense.

León XIV fue operado esta noche de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del mulmón derecho.

Así se hizo la estatua hiperrealista de León XIV: silicona, colores y pelo implantado

La operación, que se realizó en el hospital Gemelli de Roma, confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón.

Rubio, de confesión católica, se reunió con León XIV en el Vaticano el pasado mayo, en una visita que buscaba también rebajar las tensiones entre la Santa Sede y la Casa Blanca por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, al pontífice.

Las autoridades vaticanas no han detallado por el momento los tratamientos posteriores, a la espera de los resultados de nuevas pruebas para determinar si la enfermedad se ha extendido.

Papa León XIV llega caminando al hospital antes de su operación

El diagnóstico de cáncer llega seis meses después de las tensiones entre Trump y el primer papa nacido en Estados Unidos, a raíz de las críticas del pontífice a la guerra contra Irán y al uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares.

En abril, Trump calificó a León XIV de "débil con el crimen" y "terrible en política exterior", mientras que el papa respondió que no tenía "miedo a la Administración Trump".

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Agencia EFE
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