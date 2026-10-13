Así se hizo la estatua hiperrealista de León XIV: silicona, colores y pelo implantado

Lima, Perú. Alrededor de medio año le ha tomado al artista peruano Walt Wizard, especializado en estatuas de estilo hiperrealista, elaborar la réplica más exacta del papa León XIV, una figura a tamaño real del pontífice elaborada con silicona de grado médico que parece que vaya a cobrar vida en cualquier momento. "Quise hacerle un homenaje al papa por su visita a Perú", afirma Wizard en una entrevista con EFE junto a la recreación del Santo Padre, que en noviembre regresará al país en el que ejerció más de 20 años de su vida pastoral, desde misionero hasta obispo, y del que adoptó la nacionalidad peruana.

Walt Wizard, nombre artístico de Walter Huamán, empleó dos meses investigando las medidas del papá y después otros dos para moldear la figura y especialmente su rostro, con un laborioso trabajo de pintura y de inserción de cabello, pelo por pelo.

"Tenía la ventaja de haberlo conocido y saber de qué tamaño era exactamente y de qué color eran sus ojos y piel", asegura el artista, quien en noviembre pasado en el Vaticano presentó a León XIV su estatua hiperrealista de Jesucristo , elaborada a partir de un estudio de la sábana santa. Con esta obra, en la que incluso invitó al papá a tocar las heridas de los clavos para sentir la textura blanda de la silicona médica, Wizard cree que puede ayudar a la evangelización porque permite a la gente interactuar y conectar con figuras históricas de manera distinta a una pintura oa una escultura tradicional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La silicona médica es el material más parecido a la piel humana", apunta Wizard, al recordar que se utiliza en el ámbito médico para elaborar prótesis estéticas para personas que han perdido una oreja, una nariz o un dedo.

Ahora le encantaría que, en su paso por Perú, el papá pudiese darle la aprobación a su réplica hiperrealista. Para el artista, lo más difícil fue plasmar la mirada de paz , complacencia y tranquilidad, esbozando a la vez una leve sonrisa. "Unos milímetros más o menos pueden cambiar la expresión de tristeza, melancolía, felicidad... e igual con las cejas", comenta el escultor. Las manos muestran venas como si estuviesen por debajo de la piel, así como arrugas y pequeñas manchas de color más oscuro, propias del envejecimiento de la piel. "Son detalles que una simple vista no se ven. Lo que realizo lo hago con pasión y amor porque realmente son muchas horas que uno le pone al personaje, y es difícil a veces determinar cuándo está realmente terminada. Siempre puede hacerse algo más", indica Wizard.

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