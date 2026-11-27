Tegucigalpa, Honduras. El médico y diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, advirtió que las asignaciones presupuestarias contempladas para el sector salud en 2027 serían insuficientes para atender las necesidades de los pacientes hondureños, especialmente de quienes requieren tratamientos de hemodiálisis y padecen enfermedades raras o catastróficas. A través de sus redes sociales, el parlamentario manifestó su preocupación por la distribución de los recursos económicos, al señalar que se contempla una reducción millonaria en los fondos destinados a los tratamientos de hemodiálisis. “La partidas predupuestarias para el sector salud formuladas para el 2027 se quedan cortas especialmente para hemodialisis donde hubo una reducción de 200 millones para este tratamiento”, expresó Umaña.

El congresista también cuestionó que los recursos destinados a la adquisición de medicamentos prácticamente se mantengan sin variaciones respecto a 2026, situación que, a su juicio, comprometería la atención de pacientes con enfermedades que requieren tratamientos especializados. “Además el rubro de medicamentos queda prácticamente el mismo del 2026 y esto enciende las alarmas para el resto de las enfermedades denominados raras o catastróficas que no será suficiente lo asignado”, agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Umaña también anticipó un panorama complicado para la red hospitalaria pública debido al escaso incremento presupuestario, aunque destacó que se contemplan ajustes salariales para los distintos gremios del sector salud.

“Lo que si viene son los aumentos salariales de los diversos gremios con el fin de evitar convulsión laboral”, puntualizó el diputado liberal.

Más recursos y menos atenciones

Los señalamientos de Umaña se producen luego de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentara un informe en el que advierte que el incremento de los recursos asignados a la Secretaría de Salud (Sesal) no se ha traducido en una mayor cantidad de atenciones médicas. El estudio, denominado “Del desorden al mérito”, revela que el presupuesto de Salud pasó de 14,742 millones de lempiras en 2019 a 31,397 millones en 2026, lo que representa un aumento del 113%. No obstante, las atenciones de primer y segundo nivel disminuyeron de 18.6 millones en 2019 a 10.5 millones en 2024. La investigación también evidencia un crecimiento del 169% en el gasto destinado al recurso humano, mientras que la planilla pasó de 26,340 empleados en 2021 a 42,386 en abril de 2026. Según la organización, uno de cada tres trabajadores de la Sesal desempeña funciones administrativas.