Castellón, España. Agentes de la Policía Nacional de España capturaron en la provincia de Castellón a un hombre de 32 años que era buscado por la justicia hondureña por su presunta implicación en los delitos de extorsión y asociación ilícita. La detención se llevó a cabo el pasado 23 de noviembre, tras una serie de investigaciones encaminadas a establecer el paradero del sospechoso, quien habría permanecido oculto en territorio español. De acuerdo con información publicada por el medio español Castellón al Día, sobre el detenido recaía una orden internacional de detención con fines de extradición emitida por las autoridades de Honduras.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes españoles fueron alertados sobre la reclamación judicial y la posibilidad de que el individuo se encontrara en la provincia de Castellón. Ante esta información, la Policía Nacional desplegó un operativo para localizar al sospechoso y corroborar su identidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mediante el análisis de sus desplazamientos, su entorno y otros datos recopilados durante las diligencias policiales, las autoridades lograron ubicarlo y ejecutar la orden de captura. El hombre es requerido por la justicia hondureña debido a su presunta participación en actividades delictivas vinculadas con una organización criminal. Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional de España, instancia judicial ante la cual se tramitará la solicitud de extradición.