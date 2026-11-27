San Pedro Sula, Honduras. Garantizar que los estudiantes encuentren cupos para matricular sus asignaturas, ampliar las oportunidades académicas y mejorar las condiciones de las instalaciones son algunos de los retos que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah Campus Cortés), ante el crecimiento de su población estudiantil. Actualmente, el centro universitario registra alrededor de 18,000 estudiantes, frente a los 14,000 que tenía hace un par de años, un incremento que demanda fortalecer la planta docente y ampliar la capacidad de atención.

Para 2027, entre los proyectos contemplados están la contratación de otros 25 docentes, el fortalecimiento de los programas de posgrado, la ampliación de carreras técnicas y la continuidad de los trabajos de mejoramiento de infraestructura.

Para conocer los planes académicos, las necesidades estudiantiles y las proyecciones del centro universitario, LA PRENSA conversó con Michael Joel Spilsbury, subdirector académico de la Unah Campus Cortés. Esto fue lo que nos dijo.

¿Qué nuevos proyectos académicos tiene contemplados la Unah Campus Cortés para 2027?

En la parte académica, este año y los anteriores se ha reforzado la oferta de carreras técnicas, conocidas como tecnólogos. Actualmente tenemos tres: Tecnólogo en Mecanizado CNC (máquinas y herramientas), Tecnólogo en Seguridad e Higiene Industrial y otro relacionado con el área administrativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

También hay otros tecnólogos aprobados que todavía están en proceso de autorización o a la espera de luz verde para comenzar a ofertarse. Para el próximo año queremos fortalecer la parte de posgrados y maestrías. Se contempla una nueva maestría en Matemáticas, además de reforzar las opciones que ya tenemos en áreas como Psicología, Administración de Empresas, Odontología y Enfermería, entre otras.

¿A qué población están dirigidas las carreras técnicas y cuánto tiempo duran?

Benefician principalmente a las personas que trabajan y necesitan una formación universitaria más corta y enfocada directamente en su desempeño laboral. Son carreras técnicas de aproximadamente dos años. Además, quienes obtienen un título de tecnólogo pueden solicitar equivalencias si posteriormente desean continuar una ingeniería u otra carrera relacionada.

¿Tienen previsto abrir nuevas carreras de pregrado en el Campus Cortés?

La apertura de una carrera nueva requiere un análisis de factibilidad, encuestas y estudios que posteriormente deben presentarse ante el Consejo Universitario. Es un proceso que puede tomar más de un año entre los análisis y la aprobación.

Lo que sí tenemos contemplado es ampliar la oferta de carreras que ya existen en otros centros regionales. Una de las opciones que hemos querido incorporar desde hace tiempo es la Licenciatura en Física. También existe interés en fortalecer la presencia de la universidad en el centro regional de El Progreso, mediante la ampliación de algunas carreras para que los estudiantes de esa ciudad y comunidades cercanas tengan más opciones de recibir clases presenciales.

¿Se contempla ampliar las modalidades virtuales y de teledocencia?

La universidad está apostando por la multimodalidad, que permite que los estudiantes reciban clases de manera presencial, virtual o mediante teledocencia. Por ejemplo, una clase que se imparte presencialmente en el Campus Cortés puede ser recibida de forma remota por estudiantes en El Progreso y viceversa. Esto facilita el acceso a quienes trabajan o viven lejos de los centros universitarios. Actualmente tenemos carreras completamente virtuales, como Derecho, Pedagogía e Informática Administrativa. Sin embargo, la incorporación de nuevas carreras a esta modalidad requiere rediseñar planes de estudio, programas y asignaturas, por lo que no es un proceso inmediato.

En cuanto a infraestructura, ¿qué proyectos tienen previstos para el próximo año?

Este año se ha trabajado en la impermeabilización de los techos de los edificios que conforman el Campus Cortés. Es un mantenimiento necesario que también debe continuar en los próximos años.

Otro proyecto es la climatización de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUS), que todavía se encuentra en proceso. La intención es contar con aulas, laboratorios y oficinas climatizadas.

También se está reacondicionando el edificio cinco, donde se realizan trabajos en los baños y las instalaciones eléctricas. Un proceso similar se desarrolló en los anexos, con mejoras en los techos y las instalaciones internas, así como en el edificio uno, donde funciona parte del área de Pedagogía.

Para 2027 se contempla continuar con el fortalecimiento del sistema eléctrico de los anexos y del edificio cinco, con el propósito de avanzar en su climatización y evaluar la posibilidad de extender este beneficio a otras instalaciones.

¿Cuáles de los proyectos de infraestructura siguen en planificación?

Actualmente se está dotando a las aulas de pantallas interactivas, con el propósito de sustituir progresivamente las pizarras tradicionales. La meta es que para el próximo año todas las aulas cuenten con esta tecnología.

También se está dotando de computadoras a docentes, investigadores y unidades académicas, así como a los laboratorios, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada carrera. No puedo establecer fechas específicas para la ejecución de todos los proyectos, porque somos una institución estatal y dependemos también de la ejecución presupuestaria del Gobierno. Sin embargo, son iniciativas contempladas para continuar fortaleciendo el centro universitario.

Los estudiantes han señalado dificultades para matricular asignaturas por falta de cupos y docentes. ¿Qué acciones están tomando para atender esta situación?

Este año se realizaron 25 concursos públicos para docentes y para el próximo año se contemplan otros 25 cupos, con el propósito de fortalecer la planta docente. Por otra parte, se trabaja en ampliar los espacios académicos donde sea posible y en ofrecer diferentes modalidades de enseñanza. No es lo mismo tener 100 estudiantes en un aula que no tiene capacidad suficiente, que atenderlos mediante una modalidad virtual.

La multimodalidad también permite ofrecer más oportunidades para que los estudiantes puedan matricular sus asignaturas. Las listas de espera se han reducido prácticamente a cero y la intención es que ningún estudiante quede fuera de la oferta de clases.

¿Cómo se ha comportado la demanda estudiantil en los últimos años? ¿Ha aumentado o se ha mantenido?

Ha aumentado. Actualmente tenemos alrededor de 18,000 estudiantes, mientras que hace un par de años la matrícula era de aproximadamente 14,000.

Este crecimiento también está relacionado con los cambios en el proceso de admisión, debido a que anteriormente se aplicaba la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y ahora se utiliza la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Puma).

Se ha contemplado ampliar los cupos en aquellas carreras que anteriormente tenían una cantidad limitada de espacios, como Medicina. También se ha incrementado la capacidad en las ingenierías para beneficiar a estudiantes que antes no tenían la oportunidad de ingresar por las restricciones de cupos. Este crecimiento implica analizar la oferta académica y la capacidad de atención para responder a la demanda.

En cuanto al programa Mi Bienestar, ¿se proyecta ampliar las becas y los beneficios que reciben los estudiantes?

La idea es reforzar los beneficios que actualmente se ofrecen. Tenemos alrededor de 700 becas de alimentación y unas 1,000 de útiles escolares, además del transporte gratuito. No tengo información sobre la posible incorporación de nuevos tipos de beneficios, pero sí puedo decir que se busca fortalecer los programas que ya están disponibles para la comunidad estudiantil.

Algunos estudiantes señalan que las rutas del transporte gratuito no cubren todos los sectores de San Pedro Sula, especialmente el centro de la ciudad. ¿Se contempla habilitar una nueva ruta?

Hasta el momento no manejo información concreta. Pero si se debe considerar que habilitar una ruta no consiste solamente en establecer un recorrido, porque también implica permisos de operación y otros procedimientos. Incluso, anteriormente hubo malestar de parte de los transportistas por el beneficio que ofrece la universidad. Por eso, no se puede tomar una decisión de manera unilateral, pero la intención es reforzar los beneficios.

¿Qué mensaje envía la universidad a la comunidad estudiantil de Cortés?