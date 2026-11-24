San Pedro Sula, Honduras. Los aspirantes admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Campus Cortés, deberán completar la creación de su expediente estudiantil para obtener su número de cuenta y clave de acceso al sistema universitario, requisitos necesarios para continuar con el proceso de matrícula. Este procedimiento permite a los futuros universitarios obtener su número de cuenta y clave estudiantil, credenciales necesarias para acceder al sistema de Registro y realizar posteriormente su matrícula. La oficina de Registro de la Unah informó que el proceso que comenzó el 16 de nociembre, estará habilitado hasta el 11 de diciembre de 2026, por lo que los estudiantes deben completar el trámite dentro del período establecido para asegurar su registro como nuevos universitarios. El calendario de atención se organizó de acuerdo con la modalidad de ingreso de cada carrera. Para las carreras de ingreso general, el proceso comenzó el 16 de noviembre, mientras que para las carreras de ingreso por ranking estará disponible a partir del 26 de noviembre.

Los aspirantes que aprobaron la Phuma pueden realizar el procedimiento de dos maneras: en línea o de forma presencial en las oficinas de registro del campus cortés, en San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es importante recordar que aprobar la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma) no garantiza automáticamente un cupo en aquellas carreras cuyo ingreso está sujeto a ranking.

1. Trámite en línea

Los estudiantes deben completar el formulario digital habilitado por la universidad. Una vez enviado, deben revisar su correo electrónico, incluida la carpeta de spam, donde recibirán su número de cuenta y clave estudiantil. 2. Trámite presencial

Quienes prefieran realizar el procedimiento directamente pueden acudir a las oficinas de Registro de la Unah Campus Cortés, en los siguientes horarios:

De lunes a viernes: de 8:00 de la mañana a 8:30 de la noche. Sábados y domingos: de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. La Unah recordó a los aspirantes la importancia de completar la creación de su expediente antes del 11 de diciembre de 2026, ya que este procedimiento forma parte de los pasos administrativos para continuar con el proceso de ingreso a la educación superior.

¿Qué documentos se necesitan?

De acuerdo con los requisitos generales establecidos por la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP) de la Unah, los aspirantes deberán presentar, según corresponda: -Título de educación media, digitalizado por ambos lados. -Partida de nacimiento o documento nacional de identificación (DNI). -Acta de graduación, en caso de no contar todavía con el título. -Pasaporte vigente, en el caso de aspirantes extranjeros. -Acuerdo de incorporación para quienes realizaron sus estudios en el extranjero.

¿Qué sigue después de crear el expediente?