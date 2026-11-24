Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League tras el inicio de la jornada 5.
17. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El español cuenta con 3 goles en lo que va de la temporada, pero no estará en el duelo de los azulgranas ante el Sabah, por lo que se quedará en esta fecha con esa cantidad.
16. Fede Valverde (Real Madrid) -- El uruguayo anotó este martes ante el PSV y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar las 3 dianas.
15. Nico Paz (Como) -- El argentino se fue en blanco en esta jornada 5 y se queda con sus 3 tantos en lo que va de la temporada.
14. Ferran Torres (PSG) -- El español registra 3 anotaciones y este miércoles buscará ampliar su ventaja ante la Roma ante las bajas del cuadro parisino.
13. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano se destapó con doblete para darle el triunfo a su equipo ante el Slovan Bratislava. Ya tiene 3 tantos tras 5 jornadas.
12. Barcola (Liverpool) -- El francés lleva 3 tantos en sus cuatro partidos disputados. Este miércoles los Reds juegan ante Brujas.
11. Luis Suárez (Sporting) -- El delantero colombiano es uno de los jugadores que lleva 4 goles en lo que va de la Champions. Su equipo juega este miércoles ante Manchester United.
10. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño está teniendo una gran temporada: es líder de goleo en España, pero en la Champions buscará acercarse a los primeros lugares. Lleva 4 tantos.
9. Donyell Malen (Roma) -- El neerlandés acumula 4 anotaciones en lo que va de la temporada. Su equipo enfrenta al PSG en esta jornada 5.
8. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El inglés se lesionó con los bávaros y estará fuera de los terrenos de juego. De momento, se queda en la lucha con sus 4 anotaciones.
7. Guirassy (Borussia Dortmund) -- EL guineano no pudo anotar en este inicio de jornada 5, pero se mantiene en la tabla con sus 4 anotaciones.
6. Fabián Ruiz (PSG) -- El español cuenta con 4 anotaciones y este miércoles puede ampliar su cuenta si anota en el duelo ante la Roma.
5. Ermedin Demirovic (Stuttgart) -- El alemán también registra 4 tantos en lo que va de la temporada en Champions. Su equipo juega este miércoles ante Inter de Milán.
4. Batrakov (Galatasaray) -- El ruso fue titular en el triunfo 1-0 del cuadro turco sobre el Aston Villa, pero no pudo marcar. Se queda con 4 anotaciones.
3. Nicolò Tresoldi (Club Brujas) -- El alemán es una de las sorpresas en la cima. Lleva 5 goles y podría aumentar su cuenta si este miércoles anota ante el Liverpool.
2. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego no marcó en esta jornada y se va quedando atrás en la temporada.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés se destapó con doblete y escaló en la tabla de goleadores de la Champions para compartir la cima junto a otro inesperado líder. Lleva 6 goles.
1. Anastasios Douvikas (Como) -- El futbolista griego ha sorprendido y tras cinco jornadas también lidera en la tabla de goleo. Registra 6 anotaciones.