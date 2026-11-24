El Mundial Sub-17 que se disputa en Catar comienza a entrar en una etapa decisiva, con varias selecciones que ya han cumplido el primer gran objetivo de la competición: asegurar su clasificación a la siguiente ronda y mantener vivo el sueño de conquistar el título.
La fase de grupos ha dejado partidos intensos, goleadas inesperadas, sorpresas y resultados que han comenzado a definir el destino de las distintas selecciones, mientras otras todavía luchan contrarreloj por conseguir uno de los boletos disponibles para continuar en el torneo.
La selección nacional de Grecia ganó sus dos primeros partidos y llegó a seis puntos para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Sub-17.
Grecia: Tras las primeras dos jornadas, lideraba el Grupo A con una diferencia de goles de +2. Su último encuentro de la fase de grupos será ante Catar. Una de sus victorias fue ante Panamá.
Corea del Sur aseguró su boleto después de ganar sus dos primeros partidos. Primero venció 3-0 a Uganda y luego aplastó 6-0 a Nueva Caledonia. . Con seis puntos y nueve goles de diferencia, se consolidó como uno de los equipos más sólidos de su grupo.
Uruguay consiguió dos victorias importantes: remontó para derrotar 3-2 a Arabia Saudita y posteriormente superó 4-1 a Haití. La Celeste confirmó su presencia en los dieciseisavos y ahora buscará terminar la fase de grupos en la primera posición.
Italia, campeona europea de la categoría en 2026, comenzó con una goleada de 6-0 sobre Jamaica y después venció 2-1 a Costa de Marfil. Los italianos sumaron seis puntos y aseguraron anticipadamente su presencia en la fase eliminatoria.
Malí ganó sus dos primeros compromisos. Superó 3-0 a Nueva Zelanda y remontó para imponerse 2-1 a Bélgica. Su capacidad física y su reacción ante un rival europeo le permitieron asegurar el pase a dieciseisavos.
España ha protagonizado una de las actuaciones más impresionantes del campeonato. Derrotó 5-0 a China y después protagonizó una goleada histórica de 15-0 ante Fiyi. Suma 20 goles en dos partidos y no ha recibido ninguno, una diferencia que la convierte en una de las selecciones más dominantes del torneo.
Brasil consiguió su clasificación con dos victorias ajustadas: derrotó 2-1 a la República de Irlanda y luego venció 1-0 a Tanzania. Sin necesidad de marcar muchos goles, la Canarinha consiguió los puntos necesarios para avanzar y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el título.
México aseguró su clasificación después de vencer 1-0 a Rumania y golear 4-0 a Camerún. En el segundo encuentro, Miguel Rivera, Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez fueron protagonistas de una victoria que permitió al conjunto mexicano llegar a seis puntos.
Venezuela se metió en la siguiente ronda tras vencer 1-0 a Rumania, con un gol de cabeza de Roman Lozada al minuto 64. El resultado le garantizó el boleto a los dieciseisavos y dejó a los rumanos sin puntos después de sus dos primeras presentaciones.
Colombia selló su clasificación tras vencer 2-0 a Honduras, con anotaciones de Matías Caicedo y José Escorcia. El equipo sudamericano, campeón del Sudamericano Sub-17 de 2026, ganó sus dos primeros partidos y llegará a su último compromiso con la posibilidad de pelear por el liderato del grupo.
Serbia aseguró su boleto tras derrotar 1-0 a Japón, con un penal convertido por Dragan Anokic al minuto 11. La selección europea también había vencido a Honduras, por lo que llegó a seis puntos y garantizó su presencia en la fase eliminatoria.