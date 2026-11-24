Tres semanas después de vivir uno de los momentos más duros de su carrera profesional, el portero Jesús Owono ha comenzado a dar pequeños pasos para intentar recuperar la normalidad.
El futbolista internacional por Guinea Ecuatorial atraviesa un proceso especialmente complicado, marcado por las consecuencias emocionales de aquella jugada y por la necesidad de recibir acompañamiento psicológico.
La tragedia dejó una profunda huella en Owono, quien tuvo que afrontar una situación extremadamente dolorosa después de verse involucrado en una acción que acabó teniendo un desenlace fatal.
Más allá de su condición de futbolista profesional, el guardameta se enfrenta a una circunstancia humana difícil de asimilar, especialmente por la muerte de un compañero de profesión en pleno terreno de juego.
El episodio ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción del partido, Owono impactó con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel, delantero madrileño que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Pese a los esfuerzos realizados para atenderlo, el atacante falleció al día siguiente, dejando conmocionado al fútbol español.
Owono también debe cumplir una sanción de 12 partidos, una medida disciplinaria que condiciona su futuro inmediato en el terreno de juego. A esa suspensión se suma el proceso de recuperación emocional que está atravesando.
Desde entonces, la situación del portero ha estado marcada por el dolor y las consecuencias de aquel episodio.
A esa suspensión se suma el proceso de recuperación emocional que está atravesando.
Tres semanas después de la tragedia que terminó con la vida del delantero Jesús de Miguel, el portero del FC Andorra retomó los entrenamientos individuales, en una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en medio de un proceso emocional todavía complicado.
El guardameta internacional por Guinea Ecuatorial ha optado por regresar progresivamente a la actividad deportiva, aunque su vuelta está lejos de significar que haya dejado atrás lo sucedido.
La muerte de Jesús de Miguel, tras una acción fortuita durante un partido, supuso un golpe emocional para Owono, quien quedó involucrado en un episodio que conmocionó al fútbol español y que cambió por completo su situación personal y profesional.
Por el momento, el FC Andorra no ha anunciado oficialmente el regreso del guardameta a la dinámica de trabajo del primer equipo.
Owono todavía no ha vuelto a utilizar los guantes, un detalle que refleja la cautela con la que está afrontando esta etapa.
Su regreso al trabajo individual no implica que haya superado lo sucedido ni que esté listo para volver a defender la portería del conjunto andorrano.
La prioridad pasa por permitir que el internacional ecuatoguineano continúe con su recuperación, acompañado por profesionales que puedan ayudarlo a afrontar las consecuencias emocionales de una tragedia que cambió su vida en cuestión de segundos.
Mientras tanto, el fútbol español sigue recordando a Jesús de Miguel, cuya muerte conmocionó a jugadores, clubes y aficionados. Para Owono, el camino de regreso será especialmente delicado: deberá cumplir su castigo deportivo y, al mismo tiempo, avanzar en un proceso personal que exige tiempo, apoyo y comprensión.
Por ahora, el regreso a los entrenamientos individuales supone apenas el primer paso. La fecha de su vuelta a la competición continúa siendo una incógnita, mientras el portero intenta encontrar la manera de seguir adelante después de una de las experiencias más dolorosas que puede vivir un deportista.
La decisión de Owono de volver a entrenarse representa, en definitiva, un primer movimiento para recuperar parte de su rutina, sin dejar de lado el dolor que acompaña a una pérdida de estas características. El fútbol ha quedado en un segundo plano ante una situación humana de enorme complejidad, en la que el tiempo y el acompañamiento psicológico serán fundamentales.