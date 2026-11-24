El episodio ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción del partido, Owono impactó con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel, delantero madrileño que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Pese a los esfuerzos realizados para atenderlo, el atacante falleció al día siguiente, dejando conmocionado al fútbol español.