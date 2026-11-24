Madrid, España.

La temporada 2026-2027 de la UEFA Champions League sigue avanzando y este martes 24 de noviembre comenzaron las acciones de la jornada 5 con grandes duelos que permitieron cambios en la cima de la tabla de posiciones.

En uno de los primeros duelos, el Galatasaray le propinó al Aston Villa su segunda derrota en lo que va de la Liga de Campeones. Los turcos sacaron una victoria por la mínima en casa, un resultado que le permite escalar y aspirar para meterse a puestos de clasificación directa.

Por otra parte, el F.K. Bodø/Glimt de Noruega volvió a la senda del triunfo y venció por la mínima al LASK. De momento se coloca en el puesto 16 con 7 unidades.