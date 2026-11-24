Madrid, España.

El Real Madrid encontró en Jude Bellingham a uno de sus grandes protagonistas en el duelo frente al PSV Eindhoven por la UEFA Champions League. El futbolista inglés apareció con una auténtica obra de arte para darle la vuelta al marcador y desatar la locura en el Santiago Bernabéu, con una definición espectacular que dejó sin opciones al guardameta del conjunto neerlandés. La anotación llegó al minuto 60, cuando el mediocampista británico sacó a relucir toda su calidad técnica para convertir una jugada extraordinaria en uno de los momentos más destacados del encuentro. Bellingham realizó dos globitos y, sin dejar caer el balón, conectó una impresionante volea que terminó incrustándose en el ángulo. Un remate de enorme dificultad que se transformó en un golazo para el recuerdo. Lo más llamativo de la actuación del inglés es que comenzó el partido en el banquillo de suplentes. El cuerpo técnico madridista decidió no incluirlo entre los titulares, por lo que tuvo que esperar su oportunidad mientras sus compañeros afrontaban un compromiso exigente ante un PSV que sorprendió desde la primera mitad.

El conjunto neerlandés había conseguido adelantarse al minuto 31, después de que Ivan Perišić transformara un penalti señalado por un pisotón de Aurélien Tchouaméni. Con esa ventaja mínima, el PSV se marchó al descanso con la ilusión de dar un golpe importante en el Bernabéu y complicarle la noche al equipo español. Sin embargo, el panorama cambió con el inicio de la segunda parte. Bellingham ingresó al terreno de juego para reforzar al equipo merengue y aportar creatividad, dinamismo y llegada al área rival. Su entrada terminó convirtiéndose en una decisión determinante, pues el inglés necesitó pocos minutos para dejar su huella en el encuentro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Primero, Federico Valverde había devuelto la esperanza al madridismo con el tanto del empate al minuto 50. El uruguayo aprovechó una extraordinaria asistencia de tacón de Arda Güler para sacar un derechazo dentro del área y vencer al guardameta del PSV. Diez minutos después, llegó el turno de Bellingham, quien se encargó de convertir la remontada en una auténtica exhibición de talento individual. La definición del británico provocó la euforia de los aficionados madridistas, que celebraron una acción cargada de imaginación, técnica y precisión. No fue un remate cualquiera: los dos globitos previos y la volea final hicieron de la anotación una jugada espectacular, digna de una noche europea en el Santiago Bernabéu. Bellingham respondió dentro del campo y cambió el guion del partido. Su suplencia inicial quedó en segundo plano ante una aparición que demostró su capacidad para marcar diferencias en los escenarios más exigentes. El inglés volvió a exhibir su calidad y se convirtió en una de las figuras de un Real Madrid que reaccionó después de verse por debajo en el marcador.