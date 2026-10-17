Indignación por lo que Bellingham hizo en fiesta de Vinicius: Su novia reacciona

La polémica ha generado numerosas reacciones entre los seguidores del conjunto merengue, especialmente por los rumores que apuntan a que Bellingham habría tenido acercamientos con varias de las jóvenes que asistieron a la celebración. Estas versiones han alimentado las dudas sobre su relación con Ashlyn Castro y han provocado que algunos usuarios hablen de una posible traición por parte del futbolista.