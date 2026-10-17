Indignación por lo que Bellingham hizo en fiesta de Vinicius: Su novia reacciona

Jude Bellingham está siendo señalado en las redes sociales por lo ocurrido durante una acción relacionada con Vinicius Júnior, que terminó salpicando a su pareja, Ashlyn Castro.
La polémica ha salpicado al mediocampista inglés, Jude Bellingham cuyo nombre también ha sido vinculado con rumores sobre su relación sentimental con Ashlyn Castro.
El periodista brasileño Léo Dias difundió información sobre una supuesta fiesta privada organizada por Vinícius Júnior en Madrid, en la que habrían participado varios futbolistas del Real Madrid.
Jude Bellingham quedó en el centro de los rumores por versiones sobre su comportamiento durante la celebración y las dudas que han surgido sobre su relación con Ashlyn Castro.
La celebración ha generado comentarios en las redes sociales después de que comenzaran a circular versiones sobre la presencia de diferentes futbolistas y varias jóvenes que, según el comunicador, habrían participado en el encuentro privado.
Entre los nombres mencionados aparece el del inglés Jude Bellingham, quien ahora se encuentra en el centro de las especulaciones por su situación sentimental.
De acuerdo con las informaciones difundidas, entre los asistentes también habrían estado Eduardo Camavinga, Dean Huijsen y Diomande. Sin embargo, la atención se ha concentrado especialmente en Bellingham, debido a las versiones que apuntan a un supuesto acercamiento con algunas de las invitadas durante la noche.
El nombre de Jude Bellingham ha ganado protagonismo en medio de la controversia, especialmente por las versiones que señalan que el mediocampista inglés habría besado a varias de las jóvenes que asistieron a la supuesta fiesta.
Estas afirmaciones han provocado especulaciones sobre su vida sentimental, debido a que el futbolista ha sido relacionado con Ashlyn Castro.
Una de las principales incógnitas que ha dejado esta polémica tiene que ver con el futuro de la relación entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro.
En las últimas horas, han comenzado a circular versiones sobre una posible ruptura entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro, después de que salieran a la luz informaciones sobre una fiesta organizada por Vinícius Jr. tras su separación de Virginia Fonseca.
A dicha celebración habrían asistido Bellingham, Camavinga, Huijsen y Diomande. Sin embargo, quien más habría llamado la atención fue Jude, ya que algunas versiones aseguran que el inglés habría besado a varias de las invitadas y protagonizado otros momentos durante la noche.
Ashlyn Castro se encuentra en el centro de los comentarios en las redes sociales después de que comenzaran a circular versiones que ponen en duda su relación sentimental con Jude Bellingham, una de las principales figuras del Real Madrid
La polémica ha generado numerosas reacciones entre los seguidores del conjunto merengue, especialmente por los rumores que apuntan a que Bellingham habría tenido acercamientos con varias de las jóvenes que asistieron a la celebración. Estas versiones han alimentado las dudas sobre su relación con Ashlyn Castro y han provocado que algunos usuarios hablen de una posible traición por parte del futbolista.
Ashlyn Castro es una modelo y creadora de contenido estadounidense, originaria de California, que ha desarrollado una presencia importante en las redes sociales gracias a sus publicaciones sobre moda, belleza, viajes y estilo de vida.
Entre las marcas con las que ha sido vinculada figuran Clarins, Kylie Cosmetics y PrettyLittleThing. Además, participó en el videoclip de la canción Popstar, de DJ Khaled, publicado en 2021.
La bella chica habría reaccionado molesta con Bellingham por lo que hizo el inglés en la fiesta que organizó Vinicius.