El Real Madrid afronta un nuevo desafío europeo frente al PSV Eindhoven en un día que promete emociones, intensidad y mucho en juego en la UEFA Champions League. El conjunto blanco buscará hacerse fuerte ante su afición y demostrar su poderío en el torneo continental, mientras que el equipo neerlandés intentará dar la sorpresa y poner a prueba a uno de los clubes más laureados de Europa.
Estos dos equipos, ambos campeones de Europa, se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance de tres victorias para el Real Madrid, cuatro empates y un triunfo para el PSV. Su último cruce fue hace 37 años, en los cuartos de final de la 'Champions' 1988-1989, precisamente cuando el equipo neerlandés defendía el título. Empataron a 1 en los Países Bajos y el equipo blanco se impuso 2-1 en casa en la prórroga.
El equipo dirigido por José Mourinho atraviesa un momento positivo y afronta esta quinta jornada de la fase liga con la posibilidad de mantener su paso perfecto en la competición. Los merengues acumulan 12 puntos después de ganar sus primeros cuatro compromisos europeos, una cosecha que los mantiene en la parte alta de la clasificación y les permite mirar con optimismo el objetivo de clasificarse directamente a los octavos de final.
El Real Madrid llega, además, después de vencer 2-1 al Celta de Vigo en LaLiga, resultado que le permitió prolongar su buena dinámica. Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento al escenario continental, donde cada punto puede resultar determinante para terminar entre los ocho primeros de la tabla.
Real Madrid presenta novedades importantes en su planteamiento, con Jude Bellingham descansando y Arda Güler asumiendo la responsabilidad de jugar como mediapunta. José Mourinho apuesta por el talento y la creatividad del futbolista turco para ocupar la posición de enganche, mientras que Diomande y Vinicius Júnior se encargan de darle profundidad y velocidad al ataque por las bandas.
Por su parte, el PSV Eindhoven regresa al Bernabéu 37 años después como líder de la Eredivisie neerlandesa tras 13 jornadas, en las que acumula nueve victorias, dos empates y dos derrotas. En la máxima competición europea, en cambio, los de Peter Bosz solo han ganado un partido y ocupan la vigésima cuarta posición.
Su mejor resultado histórico en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid es un empate. Bosz ya se enfrentó al conjunto blanco cuando entrenaba al Borussia Dortmund, en la fase de grupos de la máxima competición europea en su edición 2017-2018, y cayó tanto en Alemania (1-3) como en Madrid (3-2).
ALINEACIONES TITULARES:
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo; Arda Güler, Vinicius, Diomande y Mbappé.
HORARIO Y DÓNDE VERLO
El duelo Real Madrid vs PSV de este martes 24 de noviembre comenzará a las 2 de la tarde, horario de Honduras. El encuentro se podrá ver por ESPN y Disney Plus.