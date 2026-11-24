Madrid, España.

El Real Madrid afronta un nuevo desafío europeo frente al PSV Eindhoven en un día que promete emociones, intensidad y mucho en juego en la UEFA Champions League. El conjunto blanco buscará hacerse fuerte ante su afición y demostrar su poderío en el torneo continental, mientras que el equipo neerlandés intentará dar la sorpresa y poner a prueba a uno de los clubes más laureados de Europa.

Estos dos equipos, ambos campeones de Europa, se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance de tres victorias para el Real Madrid, cuatro empates y un triunfo para el PSV. Su último cruce fue hace 37 años, en los cuartos de final de la 'Champions' 1988-1989, precisamente cuando el equipo neerlandés defendía el título. Empataron a 1 en los Países Bajos y el equipo blanco se impuso 2-1 en casa en la prórroga.

El equipo dirigido por José Mourinho atraviesa un momento positivo y afronta esta quinta jornada de la fase liga con la posibilidad de mantener su paso perfecto en la competición. Los merengues acumulan 12 puntos después de ganar sus primeros cuatro compromisos europeos, una cosecha que los mantiene en la parte alta de la clasificación y les permite mirar con optimismo el objetivo de clasificarse directamente a los octavos de final.