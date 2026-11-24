Tegucigalpa, Honduras.

Tras el presunto secuestro de un adolescente el 30 de agosto, los cuatro policías de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) implicados en su desaparición intercambiaron mensajes que levantan nuevas sospechas sobre el crimen por el que deberán comparecer este martes en audiencia preliminar. LA PRENSA Premium conoció, a partir de varias fuentes, parte del contenido de las comunicaciones de la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez y de los agentes Geybin Gabriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas, luego de que presuntamente sustrajeran de su vivienda, en la colonia Jardines de Toncontín, en Tegucigalpa, al menor de edad, cuyo paradero aún se desconoce tras casi tres meses. Después del hecho, un superior de Cruz reenvió el reporte de la desaparición del joven a uno de los imputados para preguntarle qué había ocurrido con el adolescente. Ante la pregunta, el uniformado respondió que "yo no quería contarle que habíamos subido a ese man por el problema que estoy pasando", manifestando su temor de que su nombre volviera a ser mencionado "en otra cosa así". Si bien en las conversaciones no se profundizó sobre el problema que atravesaba este funcionario policial, sus palabras dejan abierta la interrogante sobre si habría estado involucrado en otros actos irregulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Seguidamente, sostuvo que habían bajado al joven en la vía rápida que conecta la colonia La Vega con el anillo periférico. Igualmente, indicó que el menor había accedido a conseguirles información sobre dos pandilleros. Cabe recordar que en la audiencia inicial los imputados aseveraron que habían bajado al menor del vehículo en ese sector. Sin embargo, una fuente que conoce el caso aseguró que las cámaras del 911 descartan esta versión, pues captaron que el vehículo no se detuvo al transitar por esa zona. Ese mismo día, dos de los policías involucrados sostuvieron un discreto intercambio de mensajes. Uno de ellos dijo haberse enterado de que, a raíz de una denuncia, revisarían las cámaras del 911 para conocer el recorrido del pick-up Isuzu D-Max que utilizaron para transportar al menor entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde por diferentes puntos de la capital, incluso por la carretera al sur, a la altura de Cerro de Hula. La tensión entre los agentes aumentaba ante la posibilidad de que estuvieran tras su pista, al conocer que el presunto secuestro había sido denunciado. Ante ello, otro de los señalados le indicó que debía indagar con sus fuentes para obtener más detalles.

Este medio conoció que, pocos días después, un jefe policial les notificó que otro alto mando los estaba citando para conversar sobre los hechos del 30 de agosto. El jefe policial le había brindado explicaciones a esta otra autoridad, asegurándole que los agentes iban a entrevistar al muchacho y que este había accedido a conseguirles información. Agregó que había sido el propio adolescente quien sugirió que lo dejaran en la vía rápida. "Él mismo dijo que no lo dejaran allí porque había mucha gente, que lo bajaran por la vía rápida", fue el argumento que le habría dado al superior que citó a los cuatro policías.

Por otro lado, uno de los uniformados se puso en contacto con un informante para consultarle si sabía algo del menor presuntamente secuestrado. El informante afirmó conocer al joven y aseguró haberlo visto en la vía rápida, al tiempo que hizo señalamientos que ponían en duda su confiabilidad. En la audiencia inicial, los policías manifestaron que el joven era un informante. Incluso, habían elaborado un informe con los datos del menor, al que identificaban como una supuesta fuente confiable. Este documento fue remitido a la autoridad que los citó, indicó una fuente.