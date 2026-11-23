San Pedro Sula, Honduras. “Yo ya no aguanto, no soporto este dolor todos los días”, dijo Edith Morales, de 33 años, con voz entrecortada y ojos vidriosos, en un video compartido a través de sus redes sociales el 10 de septiembre, en el que agradecía a las personas que la apoyaban con sus oraciones y aportes económicos para seguir luchando contra el cáncer. Pese a que la enfermedad había deteriorado notablemente su salud, hasta el punto de no poder comer o beber agua, ya había logrado cumplir con las quimioterapias requeridas para poder ser operada en el hospital Mario Catarino Rivas y conservaba la esperanza de recuperarse. “El motivo de este mensaje es para pedirles que me sigan apoyando. El doctor me dijo que la cirugía es para el 21 (de septiembre) y para ese día tengo que tener L20,000, porque van a comprar un implemento que van a ocupar y eso no lo tiene el hospital. Me siento preocupada, el doctor fue muy claro y me dijo que, si no podía comprarlo, no se iba a poder hacer la cirugía”, relató en ese momento. Aquel fue el último video que compartió en sus redes sociales y detrás de su petición había meses de constantes visitas al hospital, dificultades económicas y una lucha cada vez más desgastante por recibir atención médica. Una difícil realidad que enfrentan muchos hondureños debido a la saturación en los hospitales públicos del país. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, en octubre cerca de 12,000 personas estaban en lista de espera para una cirugía en el sistema de salud pública. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Diagnóstico

Su batalla contra la enfermedad comenzó a finales de 2025, cuando acudió al hospital Mario Rivas debido a que tenía varias semanas con dolores estomacales, y luego de una serie de exámenes médicos, le detectaron un tumor canceroso en el estómago, según recuerda su pareja, Adalid Martínez. El diagnóstico cambió la vida de la pareja, que se había trasladado desde el sur del país a Villanueva, Cortés, en busca oportunidades. El especialista a cargo de su caso le indicó un tratamiento que contemplaba cuatro sesiones de quimioterapia antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor, y otras cuatro después de la intervención. Sin embargo, lo que debía ser un proceso médico continuo, pronto se convirtió en una lucha por conseguir cupo, medicamentos e insumos para recibir su tratamiento, que según Martínez, no siempre estaban disponibles en el hospital.

“Me tocaba comprar todo porque no había medicamentos”, recordó el hombre, quien aseguró que en algunas ocasiones gastaba entre L2,000 y L4,000 para adquirir lo necesario para las quimioterapias, incluyendo algunos fármacos y hasta agujas. La falta de materiales también habría provocado retrasos en su tratamiento. Martínez aseguró que en ocasiones las citas eran pospuestas por varias semanas y que, incluso, llegaron a recibir malos tratos por parte del personal. Narró que llegó a discutir con los guardias de seguridad porque no le permitían ingresar para ayudarla cuando le costaba caminar y enfermeras que se molestaban cuando les cuestionaba el desabastecimiento de medicinas. “Usted cree que solo ella está enferma, aquí son miles de enfermos”, le dijo una de ellas en una ocasión.

En agosto de 2026, Edith logró completar la última de las cuatro quimioterapias previas a la operación, pero acceder a la cirugía tampoco resultó sencillo. Martínez indicó que tuvieron que ir varias veces al hospital para lograr que les programaran la cirugía. “Lo que nos decían es que no había materiales o que los médicos estaban en huelga”, expresó, refiriéndose a las asambleas informativas del personal médico que se prolongaron por más de 40 días consecutivos a nivel nacional, exigiendo al gobierno el pago de salarios atrasados. La historia de Edith refleja las múltiples dificultades que enfrenta el sistema sanitario hondureño, entre ellas la acumulación de pacientes pendientes de cirugía, la falta de medicamentos e insumos y retrasos en la atención, agravados por las recientes asambleas informativas. Solo en el Mario Rivas, 1,201 pacientes estaban en lista de espera para una operación a principios de noviembre, de los que 887 estaban en mora, es decir que llevan más de 90 días esperando.

Recurrieron a los medios

Finalmente, llegó el 21 de septiembre, la fecha en la que Edith esperaba ser operada, pero la pareja no había logrado reunir los L20,000 que necesitaba para adquirir el implemento médico solicitado, así que la intervención no se realizó. Dos días después, regresaron al hospital Mario Rivas, donde, desesperados, decidieron recurrir a los medios de comunicación para hacer pública su situación. “Es muy triste porque el dolor no lo soporto. Ya quisiera que me atendieran y que me dijeran que ya me van a operar”, manifestó Edith angustiada a un canal de televisión. Su testimonio circuló rápidamente en redes sociales y generó numerosas reacciones de indignación y cuestionamientos sobre la atención brindada en el centro asistencial. Días después de aquella denuncia pública, recibieron una llamada del hospital y Edith finalmente ingresó al quirófano, pero durante la intervención se presentaron complicaciones. Según contó Martínez, los médicos le explicaron que durante la cirugía encontraron que el tumor estaba más grande de lo que se esperaba y que no habían podido removerlo. Ante esa situación, le plantearon continuar con otras quimioterapias para intentar reducir su tamaño y volver a operarla posteriormente.