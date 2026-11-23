San Pedro Sula, Honduras. Nuevas oportunidades laborales para hondureños en España avanzan en su proceso de selección. Las personas que fueron elegidas por empresas españolas para trabajar temporalmente en el sector agrícola deberán presentar la documentación requerida el próximo 25 y 26 de noviembre en San Pedro Sula.

La recepción de documentos se realizará en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, durante ambas jornadas.

Los aspirantes fueron notificados personalmente mediante llamadas telefónicas, en las que se les informó que habían sido seleccionados para continuar con el proceso de contratación de mano de obra hondureña.

La entrega de los requisitos es un paso necesario para avanzar en el procedimiento y completar las gestiones correspondientes para quienes aspiran a obtener un contrato temporal en España.

El proceso forma parte del programa de migración laboral circular que impulsa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con empresas agrícolas de la provincia de Huelva, España.

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La iniciativa permite que hondureños sean seleccionados y contratados en el país para trabajar legalmente durante temporadas agrícolas. Una vez finalizado el período laboral, los trabajadores retornan a Honduras, con la posibilidad de participar en futuras campañas de contratación.