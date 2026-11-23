San Pedro Sula, Honduras. Nuevas oportunidades laborales para hondureños en España avanzan en su proceso de selección. Las personas que fueron elegidas por empresas españolas para trabajar temporalmente en el sector agrícola deberán presentar la documentación requerida el próximo 25 y 26 de noviembre en San Pedro Sula.
La recepción de documentos se realizará en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, durante ambas jornadas.
Los aspirantes fueron notificados personalmente mediante llamadas telefónicas, en las que se les informó que habían sido seleccionados para continuar con el proceso de contratación de mano de obra hondureña.
La entrega de los requisitos es un paso necesario para avanzar en el procedimiento y completar las gestiones correspondientes para quienes aspiran a obtener un contrato temporal en España.
El proceso forma parte del programa de migración laboral circular que impulsa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con empresas agrícolas de la provincia de Huelva, España.
La iniciativa permite que hondureños sean seleccionados y contratados en el país para trabajar legalmente durante temporadas agrícolas. Una vez finalizado el período laboral, los trabajadores retornan a Honduras, con la posibilidad de participar en futuras campañas de contratación.
Fernando Puerto Castro, ministro de Trabajo, informó que el programa es gratuito y se desarrolla bajo principios de transparencia e igualdad de oportunidades. Además, señaló que la iniciativa se ha extendido a más de 17 municipios del país.
El mecanismo comienza cuando las empresas españolas identifican sus necesidades de personal. Posteriormente, organizan las convocatorias, verifica los perfiles y coordina la preselección de los aspirantes. Las compañías participan en las entrevistas y tienen a su cargo la selección final.
Después se realizan los trámites de autorizaciones, visados y traslado de los trabajadores. Al llegar a España, los hondureños reciben acompañamiento institucional y, al concluir la temporada, retornan al país como parte del modelo de migración circular.
La participación de Honduras en este programa comenzó en 2022, mediante un proyecto piloto que contempló la contratación de 250 trabajadores.
Desde entonces, la iniciativa ha ampliado su alcance. En 2026 se alcanzó una cifra histórica de 1,078 hondureños contratados, mientras que el acumulado desde el inicio del programa llegó a 2,840 trabajadores.
Para la campaña agrícola de 2027, España comunicó una distribución de 2,000 plazas para trabajadores hondureños, lo que representa nuevas posibilidades de empleo temporal.
El programa cuenta con la participación de la Embajada de Honduras en España, la Secretaría de Trabajo, la Dirección General de Migraciones, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las empresas contratantes.
La iniciativa busca facilitar la contratación legal de hondureños en el extranjero, garantizar sus derechos laborales y promover el retorno al país una vez finalizados los contratos temporales.