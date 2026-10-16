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“Aquí no hay trabajo”: el pensar colectivo de hondureños que buscan plazas en España

Unos 900 hondureños participan en entrevistas con ocho empresas españolas para optar a empleos agrícolas temporales, en una jornada con 2,000 plazas

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 06:00 -
  • Eunice Martínez

San Pedro Sula. Con la esperanza de mejorar los ingresos de sus familias, cientos de hondureños llegaron a una jornada de entrevistas para optar a empleos agrícolas temporales en España, una oportunidad que para muchos representa la posibilidad de salir del desempleo y ofrecer mejores condiciones de vida a sus hijos.

Algunos viajaron desde comunidades de Santa Bárbara y otros departamentos del país para participar en el proceso de selección, impulsado mediante la cooperación entre los gobiernos de Honduras y España y la participación de empresas españolas.

“Ah, pues, aquí no hay trabajo”, expresó Yolany Benítez, quien busca una oportunidad laboral para sostener a sus dos hijos. La hondureña explicó que ha intentado conseguir empleo, pero las opciones que encuentra no le permiten cubrir las necesidades de su hogar.

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La mujer lleva un año sin empleo y, si resulta seleccionada, dejaría a sus hijos al cuidado de su madre mientras trabaja en el extranjero.

Decenas de hondureños hacen fila para participar en el proceso de selección y optar a una de las plazas de trabajo agrícola temporal en España.

Decenas de hondureños hacen fila para participar en el proceso de selección y optar a una de las plazas de trabajo agrícola temporal en España.

 (Foto: Neptalí Romero)

Su testimonio refleja la situación de otras personas que acudieron a las entrevistas con la expectativa de conseguir un contrato temporal y aliviar las dificultades económicas que enfrentan en Honduras.

Unas 2,000 plazas disponibles en españa

Wendy Molina, Directora Regional de Trabajo de la zona noroccidental, informó que alrededor de 900 personas fueron convocadas para participar en la jornada, en la que ocho empresas españolas enviaron representantes para entrevistar a los aspirantes.

Según Molina, las empresas han aprobado alrededor de 2,000 plazas para trabajadores hondureños, una cifra que representa una ampliación respecto a las 250 oportunidades con las que comenzó el programa.

La funcionaria atribuyó este crecimiento, entre otros factores, al comportamiento de los hondureños que han participado en experiencias laborales anteriores y regresado al país.

Representantes de empresas españolas entrevistan a hondureños que buscan una oportunidad laboral para mejorar sus ingresos y brindar un mejor futuro a sus familias.

Representantes de empresas españolas entrevistan a hondureños que buscan una oportunidad laboral para mejorar sus ingresos y brindar un mejor futuro a sus familias.

 (Foto: Neptalí Romero)

“Tenemos alrededor de dos mil plazas que han sido aprobadas por parte de las diferentes empresas españolas”, explicó Molina.

La directora regional señaló que los requisitos dependen de la empresa y del tipo de producto agrícola que se recogerá. Sin embargo, indicó que los aspirantes deben presentar su tarjeta de identidad y mantener su documentación en regla.

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Molina también aseguró que el proceso está abierto a la población sin discriminación por edad, sexo, religión o preferencia política, aunque las condiciones específicas deben consultarse con cada empresa participante.

Dos años sin empleo y una familia por sacar adelante

Para Juan José Sánchez, la posibilidad de viajar a España representa una esperanza para mejorar las condiciones de vida de sus tres hijos, quienes estudian, y de su esposa.

El hondureño, originario del municipio de San Pedro, en Santa Bárbara, aseguró que lleva aproximadamente dos años sin conseguir un empleo estable. Aunque ha realizado trabajos ocasionales, los ingresos diarios no son suficientes para cubrir los gastos familiares.

“Significa mucho porque uno piensa en los hijos para mejorar la vida de ellos”, manifestó Sánchez al referirse a la posibilidad de obtener un contrato en España.

El aspirante explicó que conoció el programa mediante las publicaciones de la Secretaría de Trabajo y acudió a la jornada con la esperanza de ser seleccionado.

Con la esperanza de mejorar la vida de sus familias, cientos de hondureños participan en entrevistas para optar a empleos agrícolas temporales en España.

Con la esperanza de mejorar la vida de sus familias, cientos de hondureños participan en entrevistas para optar a empleos agrícolas temporales en España.

 (Foto: Neptalí Romero)

Una situación similar enfrenta Rony Castillo, quien señaló que la falta de oportunidades laborales en el país lo motiva a buscar empleo en el extranjero. Castillo tiene esposa y dos hijos, y considera que trabajar fuera de Honduras podría ayudar a mejorar las condiciones de su familia.

“Con la escasez que hay en el país de falta de empleo”, explicó al describir las razones que lo impulsan a buscar una oportunidad laboral en otro país.

La esperanza de enviar ayuda a sus familias

Entre los aspirantes también hay personas que se dedican a actividades informales o a la crianza de animales para generar ingresos. Uno de los jóvenes entrevistados, procedente de Azacualpa, Zacapa, Santa Bárbara, contó que actualmente cría gallinas y cerdos mientras espera una oportunidad de empleo.

El joven manifestó su deseo de ser seleccionado para viajar a España y desempeñarse en labores agrícolas, una actividad que conoce por su experiencia en el campo.

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Para los aspirantes, la posibilidad de obtener un contrato no solo implica viajar, sino también asumir la distancia de sus familias con la expectativa de mejorar sus ingresos.

La decisión supone sacrificios personales, especialmente para quienes tienen hijos y deberán organizar su cuidado durante su ausencia. Sin embargo, las dificultades para encontrar empleo estable y el aumento de los gastos del hogar los llevan a considerar esta alternativa.

Una oportunidad que depende del proceso de selección

Molina invitó a los hondureños a mantener la esperanza y señaló que las autoridades buscan ampliar las oportunidades de trabajo en el extranjero mediante acuerdos con otros países.

La funcionaria recordó que la cooperación laboral con España comenzó en 2021 y afirmó que las gestiones actuales buscan fortalecer esa relación y abrir nuevos espacios para trabajadores hondureños.

Aunque la disponibilidad de alrededor de 2,000 plazas representa una oportunidad para quienes buscan empleo, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por las empresas y superar sus respectivos procesos de selección.

Mientras esperan una respuesta, quienes acudieron a las entrevistas mantienen la ilusión de conseguir un contrato que les permita trabajar, generar ingresos y apoyar económicamente a sus familias desde el extranjero.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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