Enee implementa plan agresivo de iluminación en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La falta de alumbrado público en calles, bulevares, parques y colonias ha sido una de las quejas recurrentes de los sampedranos. Ante este panorama, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), a través de la Unidad de Alumbrado Público, ejecuta un plan para recuperar la iluminación en las principales arterias viales y espacios de recreación de la ciudad. El plan contempla la instalación de luminarias en sectores que durante años permanecieron a oscuras, así como trabajos en barrios y colonias donde los vecinos incluso han tenido que organizar colecciones para comprar lámparas y mejorar la iluminación de sus comunidades.

La falta de alumbrado público no solo afecta la movilidad de peatones y conductores durante la noche. También genera preocupación entre los habitantes por el riesgo de asaltos y otros hechos delictivos que pueden verse favorecidos por la oscuridad. Farid Martínez, jefe de Alumbrado Público, consideró el cargo el pasado 29 de agosto y asegura que encontró un panorama complicado en materia de iluminación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No venimos a buscar culpables, pero es una realidad. Presentamos un plan de iluminación y estamos colocando unas dos mil lámparas al mes si la disponibilidad lo permite serán más", expresó. Martínez informó que, desde su llegada hasta la fecha de sus declaraciones, se han instalado 2,500 luminarias. La meta es mantener un ritmo de trabajo que permita colocar aproximadamente 2,000 lámparas mensuales y avanzar progresivamente en la recuperación del alumbrado público. Los trabajos incluyen arterias donde el deterioro de la iluminación ya había sido señalado por LA PRENSA, como el bulevar del Este y calles principales, entre ellas la 20, 27 y 33. Como parte de las intervenciones, se han instalado luminarias en los bulevares del este, del sur, del norte, Los Próceres y la primera calle.

“Estamos optimizando recursos y atendiendo zonas donde antes no había iluminación”, explicó el funcionario. El plan de iluminación en San Pedro Sula prioriza actualmente las principales arterias viales y los lugares con mayor circulación de personas. Entre los puntos atendidos figuran la concha acústica, la 13 calle y los alrededores de los cementerios. También se realizan trabajos en barrios y colonias mediante la coordinación con patronatos y dirigentes comunales. Martínez adelantó que el paseo Coca-Cola será iluminado por primera vez en toda su extensión. Para ello, se prevé instalar alrededor de 100 luminarias LED completas, con sus respectivos brazos y un transformador de 25 kVA. Además, las cuadrillas han realizado labores de corte y poda de ramas para despejar el trayecto y mejorar las condiciones de quienes utilizan este espacio para caminar. “Hemos procedido a cortar y podar las ramas de todo ese trayecto para que las personas que caminan en este tramo lo hagan con más tranquilidad”, indicó. El funcionario agregó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían reportado robos de cables ni de luminarias relacionadas con estos trabajos. De presentarse algún caso, aseguró que se interpondría la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Buscan recuperar parques

Uno de los espacios emblemáticos mencionados por las autoridades es el parque México, donde, según Martínez, se han instalado 15 lámparas para mejorar la iluminación. El funcionario también lamentó las condiciones en que se encuentra el lugar, donde, de acuerdo con su relación, más de 20 personas en situación de calle han instalado espacios para cocinar. Para los vecinos y comerciantes de la zona, recuperar este espacio no requiere solo iluminación, sino también limpieza y atención municipal. Se ha trabajado en colocar alumbrado en Los Castaños, parque Perú en la colonia Trejo y la gente está utilizando de nuevo estos espacios que estaban perdidos. Luis Solano, comerciante y residente de la colonia Las Brisas, considera positivo que se estén interviniendo sectores que durante mucho tiempo permanecieron a oscuras. Carla Mendoza, quien vive cerca del parque México, manifestó que la instalación de luminarias era necesaria debido al deterioro que observa en el lugar. “La Enee ya iluminó y hoy corresponde a las autoridades municipales limpiar la zona porque es insigne en la ciudad”, expresó. Rivera Hernández, Las Acacias y Río Blanco también reportan problemas.

Los problemas de alumbrado público no se limitan a las principales avenidas. Habitantes de sectores como Rivera Hernández, el barrio Las Acacias, Fesitranh, Río Blanco y Los Castaños también han señalado deficiencias en la iluminación. Las quejas se extienden a distintos puntos de las zonas norte, este y sureste de San Pedro Sula, donde los vecinos esperan que las cuadrillas lleguen para reparar o instalar luminarias. La coordinación con los patronatos y dirigentes comunales busca facilitar la identificación de los puntos que requieren atención y ampliar progresivamente la cobertura del servicio.

¿Su barrio o colonia necesita alumbrado público?