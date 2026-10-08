Campesinos protestan en San Pedro Sula y denuncian detenciones irregulares

San Pedro Sula, Cortés. Pobladores de la aldea Pavón y de otros sectores de los bajos de los excampos bananeros de El Progreso, Yoro, realizaron este jueves una protesta pacífica frente al Palacio de Justicia de San Pedro Sula para exigir respuestas a las autoridades ante lo que califican como detenciones irregulares de campesinos de la zona.
Los manifestantes llegaron con pancartas en las que solicitaron justicia para personas que, según denunciaron, permanecen detenidas y enfrentan acusaciones que consideran injustas.
Durante la protesta, uno de los pobladores afirmó que varias comunidades de la zona montañosa de El Progreso estarían bajo amenaza de un grupo al que identificó como “Los Cheles”.
Según su relato, los pobladores serían víctimas de hechos violentos y de presuntas acciones irregulares durante algunas detenciones.
“Hace una semana fueron detenidos cinco compañeros que venían por el camino, por la carretera, con sus malayos, con sus machetes, con sus asadones, y les implantaron droga”, afirmó el poblador.
Los manifestantes señalaron que esta situación se viene denunciando desde hace aproximadamente seis meses y cuestionaron la falta de respuestas que, según ellos, han recibido del Ministerio Público.
Durante la protesta, los campesinos solicitaron la intervención de organismos como el Ministerio Público, la Policía Nacional y las instituciones defensoras de derechos humanos para que se investiguen las denuncias planteadas.
Los manifestantes también anunciaron que podrían convocar a otros grupos campesinos de distintas zonas del país para realizar nuevas acciones de protesta si, según dijeron, no obtienen respuestas de las autoridades.
Asimismo, los protestantes solicitaron la libertad de personas que consideran inocentes y denunciaron una supuesta falta de investigación sobre hechos violentos ocurridos en la zona.
Las acusaciones expuestas durante la protesta deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes para determinar si existen responsabilidades y establecer las circunstancias de las detenciones denunciadas.