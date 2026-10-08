Campesinos protestan en San Pedro Sula y denuncian detenciones irregulares

San Pedro Sula, Cortés. Pobladores de la aldea Pavón y de otros sectores de los bajos de los excampos bananeros de El Progreso, Yoro, realizaron este jueves una protesta pacífica frente al Palacio de Justicia de San Pedro Sula para exigir respuestas a las autoridades ante lo que califican como detenciones irregulares de campesinos de la zona.

Los manifestantes llegaron con pancartas en las que solicitaron justicia para personas que, según denunciaron, permanecen detenidas y enfrentan acusaciones que consideran injustas.

Durante la protesta, uno de los pobladores afirmó que varias comunidades de la zona montañosa de El Progreso estarían bajo amenaza de un grupo al que identificó como “Los Cheles”.