Lluvias dejan más de 70 afectados y viviendas en riesgo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Las lluvias que azotaron la capital durante la noche del miércoles provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas de distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, lo que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención. Una de las emergencias más graves se registró en la colonia Villa Unión, donde un deslizamiento afectó a 13 hogares y dejó a más de 70 personas en condición de vulnerabilidad. Los trabajos de limpieza y atención en la zona comenzaron este jueves 8 de octubre. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que el deslizamiento ocurrió en el sector 3 de la colonia Villa Unión y provocó el colapso de varias viviendas.

“Hemos logrado realizar labores de rescate, brindar asistencia humanitaria y acompañar a las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido hoy en la colonia Villa Unión, sector 3. Gracias a Dios no hay vidas que lamentar”, manifestó Zelaya.

El edil detalló que 13 hogares resultaron afectados y que más de 70 personas serían evacuadas de manera preventiva y, de ser necesario, trasladadas a albergues seguros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las personas afectadas se contabilizan aproximadamente 50 adultos y 22 niños, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas ante el riesgo generado por el movimiento de tierra.

Uno de los damnificados, identificado como José Manuel, relató que el deslizamiento ocurrió en cuestión de minutos y provocó la pérdida de buena parte de sus pertenencias. “Lo que más necesito son los cuadernos de ellos”, expresó el afectado al referirse a los útiles escolares que perdió y que necesitan sus hijos.

Otra emergencia fue reportada en la colonia Mololoa, donde al menos siete viviendas se encuentran en riesgo de colapsar, según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos. Los vecinos permanecieron en alerta durante la noche debido al peligro. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a las familias que se encuentran en zonas de riesgo evacuar como medida preventiva, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones de los terrenos y las viviendas.

Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), informó que las autoridades acordaron elevar de alerta verde a alerta amarilla en el Distrito Central debido a las condiciones registradas en diferentes sectores. La alerta amarilla tendrá una vigencia de 48 horas a partir de este jueves 8 de octubre, según explicó Quiñónez. La decisión fue tomada durante una reunión de emergencia entre representantes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).