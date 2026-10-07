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Colapsan cuatro viviendas en la colonia La Laguna, Tegucigalpa

Equipos de emergencia realizan labores de búsqueda y rescate tras el colapso de cuatro viviendas, mientras se investiga si hay más personas soterrada

Colapsan cuatro viviendas en la colonia La Laguna, Tegucigalpa

Equipos de emergencia trabajan en la colonia La Laguna, donde cuatro viviendas colapsaron y una persona fue localizada y extraída de entre los escombros.

Tegucigalpa, Honduras. Cuatro viviendas habrían colapsado este miércoles en la colonia La Laguna, en una calle que colinda con el sector de Cerro Grande, cerca de la llantera Alejandro, en Tegucigalpa.

De acuerdo con un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, el incidente provocó el despliegue de equipos de emergencia, que se trasladaron al lugar para realizar labores de búsqueda y rescate ante la posibilidad de que varias personas hayan quedado soterradas.

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De manera preliminar, los socorristas informaron que una persona ya fue localizada y extraída de la zona afectada. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su estado de salud.

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros para determinar si hay más personas atrapadas y verificar las condiciones de las viviendas cercanas.

Las autoridades aún no han establecido las causas que provocaron el colapso de las estructuras. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre el número de personas afectadas y las condiciones del lugar.

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Redacción La Prensa
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