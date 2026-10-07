Colapsan cuatro viviendas en la colonia La Laguna, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Cuatro viviendas habrían colapsado este miércoles en la colonia La Laguna, en una calle que colinda con el sector de Cerro Grande, cerca de la llantera Alejandro, en Tegucigalpa.

De acuerdo con un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, el incidente provocó el despliegue de equipos de emergencia, que se trasladaron al lugar para realizar labores de búsqueda y rescate ante la posibilidad de que varias personas hayan quedado soterradas.