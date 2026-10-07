Mujer muere tras ser arrollada por un camión en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida luego de ser arrollada por un camión en la colonia Aurora, en el sector del segundo anillo periférico de San Pedro Sula.

El accidente ocurrió durante las últimas horas, cuando, por causas que aún son investigadas, el vehículo de carga impactó contra la motociclista, provocándole graves lesiones.

Tras el percance, el conductor del camión habría abandonado la escena y se dio a la fuga, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar su identidad y establecer cómo ocurrió el accidente.