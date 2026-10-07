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Mujer muere tras ser arrollada por un camión en San Pedro Sula

El conductor del camión habría huido del lugar tras el accidente ocurrido en la colonia Aurora

Mujer muere tras ser arrollada por un camión en San Pedro Sula

La Policía Nacional acordonó la escena en la colonia Aurora, donde una mujer perdió la vida tras ser arrollada por un camión cuyo conductor habría huido del lugar.

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida luego de ser arrollada por un camión en la colonia Aurora, en el sector del segundo anillo periférico de San Pedro Sula.

El accidente ocurrió durante las últimas horas, cuando, por causas que aún son investigadas, el vehículo de carga impactó contra la motociclista, provocándole graves lesiones.

Tras el percance, el conductor del camión habría abandonado la escena y se dio a la fuga, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar su identidad y establecer cómo ocurrió el accidente.

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Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Personal forense realizará el levantamiento correspondiente y las diligencias necesarias para establecer su identidad.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el accidente y dar con el paradero del conductor involucrado.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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