Cae “El Viejo”, presunto miembro de una estructura criminal en Danlí

Danlí, El Paraíso. Un hombre señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo “Los Panteras” fue capturado durante un allanamiento ejecutado en el barrio La Reforma, en Danlí, departamento de El Paraíso.

El detenido fue identificado como David Antonio Laínez Vásquez, de 47 años, conocido con el alias de “El Viejo”. Según el reporte policial, es investigado por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.

El operativo fue desarrollado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Regional-7 de El Paraíso y Olancho, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y miembros de las Fuerzas Armadas.