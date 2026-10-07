Cae “El Viejo”, presunto miembro de una estructura criminal en Danlí

Danlí, El Paraíso. Un hombre señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo “Los Panteras” fue capturado durante un allanamiento ejecutado en el barrio La Reforma, en Danlí, departamento de El Paraíso.
El detenido fue identificado como David Antonio Laínez Vásquez, de 47 años, conocido con el alias de “El Viejo”. Según el reporte policial, es investigado por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.
El operativo fue desarrollado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Regional-7 de El Paraíso y Olancho, con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y miembros de las Fuerzas Armadas.
Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron y decomisaron tres envoltorios de papel aluminio que contenían piedras de supuesto crack, evidencia que fue asegurada para continuar con las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con las autoridades, Laínez Vásquez registra antecedentes por escándalo en la vía pública, faltas, robo con fuerza y usurpación de identidad. Asimismo, se informó que ya había sido detenido en julio de 2026 por un caso relacionado con tráfico de drogas.
La captura se realizó en el marco del Plan Escudo de Honduras, mediante operaciones de investigación y seguimiento dirigidas contra personas que, según las autoridades, estarían vinculadas con estructuras dedicadas a actividades ilícitas.
El detenido y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el procedimiento legal para determinar las responsabilidades que correspondan.