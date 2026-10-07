Lo capturaron con un arma y quedó libre: malestar en la Policía por caso de tercero al mando de El Mudo

San Pedro Sula, Honduras. Malestar existe dentro de la Policía luego de que Azael González, señalado como presunto tercero al mando de la banda de El Mudo, quedara en libertad tras comparecer ante un juzgado por el delito de portación ilegal de arma de fuego. González, de 36 años, fue capturado el martes por agentes policiales durante un operativo de vigilancia y seguimiento en San Pedro Sula. Al momento de su detención, según el reporte policial, portaba un arma de fuego de uso comercial que no estaba registrada en el Registro Nacional Balístico. De acuerdo con fuentes policiales consultadas, al detenido se le aplicaron medidas por el delito de portación ilegal de arma de fuego y posteriormente quedó en libertad.

La situación genera cuestionamientos dentro de la institución, debido a que González ya tenía medidas sustitutivas impuestas por un juez de San Pedro Sula desde 2023. Entre esas disposiciones figuraban la prohibición de portar armas y de permanecer en establecimientos consumiendo bebidas alcohólicas. Según el reporte policial, al momento de su captura González se encontraba en un establecimiento donde consumía bebidas alcohólicas y portaba un arma de fuego. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Autoridades de la Policía Nacional informaron ayer que la captura se produjo como resultado de un proceso de vigilancia y seguimiento. “Precisamente estamos investigando por el delito de robo, robo con intimidación, robo con fuerza, robo con violencia”, explicó una fuente policial al referirse a las investigaciones que mantienen las autoridades contra la estructura criminal. La Policía sostiene que, al trasladar a González a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se constató su posible vinculación con la banda de El Mudo, una estructura investigada por asaltos, robos y otros hechos violentos en San Pedro Sula.

Asimismo, la Policía señaló que el incumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas desde 2023 fue informado para que la autoridad judicial determine lo que corresponde conforme a la ley. Además, fuentes policiales consultadas por LA PRENSA consideran que la existencia de un proceso anterior con medidas sustitutivas debía ser tomada en cuenta dentro del nuevo expediente, particularmente ante el señalamiento de que González habría incumplido las disposiciones que ya le habían sido impuestas. La fuente explicó que corresponde a las autoridades judiciales determinar, conforme al procedimiento establecido en la ley, las consecuencias del supuesto incumplimiento de las medidas y las medidas cautelares que correspondan en el nuevo proceso.

Investigación contra la banda

La Policía mantiene una investigación contra la estructura de El Mudo, a la que atribuye presuntamente diferentes modalidades de robo en San Pedro Sula. Según las autoridades, los integrantes de la banda identificarían previamente a sus víctimas y aprovecharían momentos de vulnerabilidad para cometer los asaltos. La investigación cuenta con declaraciones testimoniales y peritajes de dispositivos electrónicos, elementos que serán presentados ante la autoridad competente para su valoración. “Dentro de este grupo, se le señala como una persona de un alto nivel de violencia y eso también se le está reportando ya al fiscal para que sea tomado en consideración”, afirmó una fuente policial. Las investigaciones establecen que la estructura opera principalmente en zonas residenciales de alta plusvalía de San Pedro Sula y que también estaría involucrada en asaltos a personas que salen de agencias bancarias. Se reveló que las autoridades han perfilado a 13 presuntos integrantes, entre ellos dos supuestos cabecillas identificados como Héctor Moreno y Josué Lenín Chicas, quienes enfrentan procesos por robo agravado. De igual forma, la Policía también investiga la posible participación de miembros de la estructura en varios hechos violentos, entre ellos el asesinato de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como Piola, exjugador del Real España, quien fue atacado a balazos y despojado de sus pertenencias el 23 de septiembre de 2026 en su negocio, frente al mercado Guamilito.