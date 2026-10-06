Lo señalan como uno de los más violentos: cae presunto tercero al mando de la banda de El Mudo

San Pedro Sula, Honduras. La Policía capturó a Azael González, de 36 años, señalado como presunto tercero al mando de la banda de El Mudo, una estructura criminal investigada por asaltos, robos y otros hechos violentos en San Pedro Sula.El comisionado César Ruiz, jefe regional de la Policía de Investigación en San Pedro Sula, informó que González fue localizado mediante un proceso de vigilancia y seguimiento.Al momento de su requerimiento, según el reporte policial, portaba un arma de fuego de uso comercial que no estaba registrada en el Registro Nacional Balístico.“Precisamente estamos investigando por el delito de robo, robo con intimidación, robo con fuerza, robo con violencia”, explicó Ruiz al referirse a las investigaciones que mantienen las autoridades contra la estructura criminal.De acuerdo con el jefe policial, al trasladar a González a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se constató que estaría posiblemente vinculado con la banda de El Mudo, dedicada presuntamente a diferentes modalidades de robo.Ruiz señaló que González tenía medidas impuestas por un juez de San Pedro Sula desde 2023, entre ellas la prohibición de portar armas y de permanecer en lugares consumiendo bebidas alcohólicas.Según la Policía, al momento de su captura se encontraba en un establecimiento donde consumía bebidas alcohólicas y portaba un arma.“En el informe se hace referencia a que está quebrantando estas medidas para que el juez sea informado y que se le aplique lo que corresponde con respecto al cumplimiento de la condena que ya tenía en libertad”, manifestó Ruiz.El comisionado explicó que la vinculación de González con la estructura criminal forma parte de una investigación en curso, en la que las autoridades cuentan con declaraciones testimoniales y peritajes de dispositivos electrónicos. Estos indicios, dijo, serán presentados ante la autoridad competente para su valoración.Según Ruiz, la banda de El Mudo estaría integrada por personas que identifican previamente a sus víctimas y aprovechan momentos de vulnerabilidad para cometer los asaltos. El funcionario agregó que González es señalado dentro del grupo como una persona con un alto nivel de violencia.“Dentro de este grupo, se le señala como una persona de un alto nivel de violencia y eso también se le está reportando ya al fiscal para que sea tomado en consideración”, afirmó Ruiz.Las investigaciones policiales establecen que la estructura opera principalmente en zonas residenciales de alta plusvalía de San Pedro Sula y también estaría involucrada en asaltos a personas que salen de agencias bancarias. Las autoridades han perfilado a 13 presuntos integrantes, incluidos dos supuestos cabecillas, identificados como Héctor Moreno y Josué Lenín Chicas, quienes enfrentan procesos por robo agravado.La Policía también investiga la posible participación de integrantes de la banda en varios hechos violentos, entre ellos el asesinato de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, conocido como Piola, exjugador del Real España, quien fue atacado a balazos y despojado de sus pertenencias el 23 de septiembre de 2026 en su negocio, frente al mercado Guamilito. Ruiz indicó que también se investiga la posible relación con otros casos, entre ellos el del abogado Edwin Salguero.“Se está siguiendo el proceso para tratar de obtener la suficiente información y ver si es posible vincular a los que ya se tienen identificados como parte de esta banda”, expresó el comisionado.Las autoridades sostienen que 11 presuntos integrantes de la estructura permanecen libres y que continúan las investigaciones para ubicarlos.