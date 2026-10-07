Hallan sin vida a joven que había sido raptado en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo sin vida de Víctor Isaías Sánchez Flores fue localizado este miércoles 7 en la comunidad de Corralitos, en el sector de La Tigra, Francisco Morazán, luego de que sus familiares lo reportaran como desaparecido.
De acuerdo con informes preliminares, Sánchez Flores habría sido interceptado por individuos desconocidos cuando se movilizaba en una camioneta color gris por la salida al sur, específicamente en el sector de Azacualpa, en el Distrito Central.
El vehículo fue encontrado posteriormente abandonado en esa zona y presentaba un impacto de bala en el vidrio frontal. Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y recopilar posibles evidencias que contribuyan a esclarecer lo ocurrido.
Horas después, el hallazgo del cuerpo en Corralitos confirmó el desenlace fatal del caso. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la ruta que siguió la víctima desde el momento de su desaparición hasta la localización del automotor y, posteriormente del cadáver.
Personal de Medicina Forense, el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladó hasta el sitio donde fue encontrado el cuerpo para realizar las diligencias correspondientes.
Posteriormente, los restos fueron llevados a la morgue, donde se practicará la autopsia para determinar la causa de muerte.
Los investigadores continúan recabando información y evidencias con el objetivo de esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Sánchez Flores.