Hallan sin vida a joven que había sido raptado en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo sin vida de Víctor Isaías Sánchez Flores fue localizado este miércoles 7 en la comunidad de Corralitos, en el sector de La Tigra, Francisco Morazán, luego de que sus familiares lo reportaran como desaparecido.

De acuerdo con informes preliminares, Sánchez Flores habría sido interceptado por individuos desconocidos cuando se movilizaba en una camioneta color gris por la salida al sur, específicamente en el sector de Azacualpa, en el Distrito Central.

El vehículo fue encontrado posteriormente abandonado en esa zona y presentaba un impacto de bala en el vidrio frontal. Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y recopilar posibles evidencias que contribuyan a esclarecer lo ocurrido.