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Vaguada dejará lluvias este jueves en zonas de Honduras

Durante la jornada se esperan cielos nublados, lluvias y chubascos entre débiles y moderados, algunos acompañados de tormentas eléctricas

Vaguada dejará lluvias este jueves en zonas de Honduras

Una capitalina se protege de la lluvia de ayer, miércoles.

Fotografía: LA PRENSA

San Pedro Sula. Las lluvias marcarán el clima de este jueves en varias zonas de Honduras, principalmente en el occidente, sur, centro y norte del país, debido a una vaguada que se encuentra sobre el occidente del territorio nacional, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Durante la jornada se esperan cielos nublados, lluvias y chubascos entre débiles y moderados, algunos acompañados de tormentas eléctricas. En el oriente las precipitaciones serán menos frecuentes y de menor intensidad.

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Cortés, Choluteca y Francisco Morazán podrían recibir las mayores cantidades de lluvia, informó Copeco. Ante estas condiciones, las autoridades piden a la población mantener las precauciones, sobre todo en los lugares donde las lluvias suelen provocar acumulaciones de agua u otros incidentes.

Las temperaturas más altas se esperan en el norte, donde el termómetro llegará a los 35 grados Celsius. En el sur la máxima será de 33 grados, mientras que en el oriente alcanzará los 32. En el occidente y la zona central se esperan hasta 31 grados, al igual que en las Islas de la Bahía.

Las temperaturas más bajas estarán en el occidente, con registros de hasta 16 grados Celsius. En el centro y oriente la mínima será de 22 grados, en el sur de 24 y en la zona insular de 28 grados.

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Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 20 grados, además de lluvias moderadas y algunas tormentas eléctricas.

En las costas del Caribe y el Golfo de Fonseca el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies. La Luna se encuentra en fase de cuarto menguante.

El amanecer ocurrió a las 5:39 de la mañana y el atardecer está previsto para las 5:33 de la tarde.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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