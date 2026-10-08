Vaguada dejará lluvias este jueves en zonas de Honduras

San Pedro Sula. Las lluvias marcarán el clima de este jueves en varias zonas de Honduras, principalmente en el occidente, sur, centro y norte del país, debido a una vaguada que se encuentra sobre el occidente del territorio nacional, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Durante la jornada se esperan cielos nublados, lluvias y chubascos entre débiles y moderados, algunos acompañados de tormentas eléctricas. En el oriente las precipitaciones serán menos frecuentes y de menor intensidad.

Cortés, Choluteca y Francisco Morazán podrían recibir las mayores cantidades de lluvia, informó Copeco. Ante estas condiciones, las autoridades piden a la población mantener las precauciones, sobre todo en los lugares donde las lluvias suelen provocar acumulaciones de agua u otros incidentes.

Una vaguada en superficie sobre el occidente del país, estará produciendo nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con actividad eléctrica sobre las regiones del occidente, sur, centro y sectores del norte. https://t.co/qNX3hrtgll — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 8, 2026

Las temperaturas más altas se esperan en el norte, donde el termómetro llegará a los 35 grados Celsius. En el sur la máxima será de 33 grados, mientras que en el oriente alcanzará los 32. En el occidente y la zona central se esperan hasta 31 grados, al igual que en las Islas de la Bahía. Las temperaturas más bajas estarán en el occidente, con registros de hasta 16 grados Celsius. En el centro y oriente la mínima será de 22 grados, en el sur de 24 y en la zona insular de 28 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse