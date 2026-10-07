Copeco emite Alerta Amarilla para zonas bajas del río Goascorán

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) estableció Alerta Amarilla para sectores bajos de la cuenca del río Goascorán, en el municipio de Alianza, Valle, mientras mantiene la Alerta Verde en otras zonas vulnerables del país.

La Alerta Amarilla comprende las comunidades de Costa de Los Amates, Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, Playitas, Playa Grande, El Borbollón, San Jesús, Jerónimo y La Laguna.

De acuerdo con las disposiciones de Copeco, también permanece vigente la Alerta Verde en sectores bajos del río Choluteca, específicamente en el municipio de Marcovia, Choluteca, donde están incluidos Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna, El Carrizo y zonas cercanas.