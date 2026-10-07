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Copeco emite Alerta Amarilla para zonas bajas del río Goascorán

COPECO estableció Alerta Amarilla para sectores bajos de la cuenca del río Goascorán y mantiene Alerta Verde en zonas vulnerables de los ríos Choluteca y Ulúa, así como en el Distrito Central y San Pedro Sula

Copeco emite Alerta Amarilla para zonas bajas del río Goascorán

Las comunidades ubicadas en las zonas bajas del río Goascorán, en Alianza, Valle, permanecen bajo Alerta Amarilla ante el riesgo asociado al incremento de los caudales, informó COPECO.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) estableció Alerta Amarilla para sectores bajos de la cuenca del río Goascorán, en el municipio de Alianza, Valle, mientras mantiene la Alerta Verde en otras zonas vulnerables del país.

La Alerta Amarilla comprende las comunidades de Costa de Los Amates, Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, Playitas, Playa Grande, El Borbollón, San Jesús, Jerónimo y La Laguna.

De acuerdo con las disposiciones de Copeco, también permanece vigente la Alerta Verde en sectores bajos del río Choluteca, específicamente en el municipio de Marcovia, Choluteca, donde están incluidos Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna, El Carrizo y zonas cercanas.

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La institución también mantiene la Alerta Verde en las partes bajas del río Ulúa, desde Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro; hasta Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.

El Distrito Central, en Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés, continúan igualmente bajo Alerta Verde.

Recomendaciones ante las lluvias

Copeco recomienda a la población evitar el cruce de ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando registren un aumento en su caudal.

También pide atender las instrucciones de las autoridades y de los cuerpos de primera respuesta, principalmente si se ordena una evacuación preventiva.

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Entre las medidas preventivas se encuentra la limpieza de tragantes, cunetas y alcantarillas próximas a viviendas y comunidades, con el propósito de facilitar el paso del agua y disminuir el riesgo de inundaciones repentinas.

Durante lluvias intensas, la población debe evitar permanecer cerca de ríos, quebradas y otras fuentes de agua. En caso de tormentas eléctricas, se recomienda buscar un sitio seguro y no permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar peligro.

Copeco pidió a la población de las zonas vulnerables mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, quebradas y sectores inundados, mientras permanece activa la Alerta Amarilla.

Copeco pidió a la población de las zonas vulnerables mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, quebradas y sectores inundados, mientras permanece activa la Alerta Amarilla.

 (Foto: Copeco)

A los conductores se les recomienda disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y no intentar atravesar calles o sectores inundados.

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Redacción La Prensa
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