Honduras busca modernizar su red hospitalaria con apoyo de Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras. Honduras busca fortalecer y modernizar su sistema público de salud mediante tres acuerdos de cooperación técnica con Costa Rica, que permitirán explorar la incorporación de modelos de gestión clínica y herramientas tecnológicas utilizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social ( CCSS ). Uno de los principales objetivos es fortalecer el primer nivel de atención para convertirlo en la puerta de entrada al sistema sanitario y reducir la presión sobre las salas de urgencias de los hospitales públicos. Las gestiones fueron impulsadas por Johana Bermúdez , vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta de la Comisión Interparlamentaria Especial de Salud del Foro de Presidentes y Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Cies-Foprel).

"Consideramos que estos espacios de comunicación y diálogo fortalecen la región. Sobre todo, nos ayudan a garantizar el derecho a la salud, un derecho que traspasa fronteras", expresó Bermúdez. El proceso de cooperación también involucró a Alexander Sánchez Cabo, ministro de Salud de Costa Rica ; Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, y Marvin Palma Lostalo, gerente médico de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las acciones planteadas está la transferencia de tecnología para avanzar en la implementación integral del Expediente Único Electrónico en la red pública hondureña. La iniciativa contempla, además, la unificación de los registros de los pacientes para facilitar el intercambio de información entre los establecimientos sanitarios.

"Nos vamos con compromisos concretos, porque hay voluntad política. Tenemos que fortalecer la atención primaria e implementar el Expediente Único Electrónico. Eso nos va a garantizar la atención inmediata, cercana y oportuna, y el orden que necesita todo el sistema", afirmó la diputada nacionalista. La digitalización de los servicios de salud en Honduras se ha desarrollado mediante diferentes iniciativas. Entre ellas figura el Expediente Electrónico Único e Integral en Salud (EUIS), implementado por la Secretaría de Salud, además de sistemas de registro independientes utilizados en hospitales. La integración de estas plataformas en un expediente único permitiría interconectar la información médica de los pacientes entre los diferentes centros de la red pública, aunque el alcance y las condiciones para concretar esa interoperabilidad deberán definirse durante el proceso de cooperación.