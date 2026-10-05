ASJ cuestiona compra de hospital privado y pide priorizar red pública

Tegucigalpa, Honduras. La intención del Gobierno de adquirir un hospital privado no resolverá los principales problemas que enfrenta el sistema sanitario hondureño, advirtió Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El 1 de octubre, el presidente Nasry Asfura informó sobre las gestiones para adquirir un hospital que ya está en funcionamiento y trasladar allí servicios de consulta externa y emergencia para descongestionar el Hospital Escuela en la capital. La representante de la sociedad civil consideró que, antes de incorporar un nuevo centro asistencial a la red pública, las autoridades deberían concentrarse en mejorar las condiciones y el funcionamiento de los 33 hospitales públicos que actualmente forman parte del sistema sanitario.

Estas declaraciones se suman a las de otros sectores que consideran que comprar un hospital no resolverá los problemas del sistema de salud. Munguía señaló que hasta ahora no existe suficiente información que permita conocer cuál es la planificación, los objetivos y los indicadores que justificarían la adquisición del hospital privado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No vemos claridad de una estrategia eficiente, eficaz para efectos de esta decisión de comprar un hospital privado. Sin duda, no es un tema que va a resolver el problema”, manifestó. Según la directora de Salud de ASJ, las dificultades que enfrenta actualmente el sistema sanitario no se deben principalmente a la falta de infraestructura hospitalaria, sino a problemas de gestión y funcionamiento de los establecimientos que ya existen. "Hoy por hoy los problemas no es que no haya hospitales, es que los hospitales que tenemos no cuentan con las condiciones adecuadas para atender de manera más oportuna, con la gobernabilidad, con el orden y con el recurso funcionando adecuadamente y la ejecución presupuestaria adecuada", dijo. Insistió en que el Gobierno debería priorizar una intervención integral de la red hospitalaria pública, con énfasis en la gestión de los recursos humanos, la ejecución presupuestaria, la organización de los servicios y la capacidad de respuesta a los pacientes. Cuestionó que se plantee la incorporación de un nuevo hospital cuando todavía existen centros asistenciales que requieren mejoras, así como proyectos hospitalarios que permanecen pendientes de construcción, conclusión o equipamiento. Consideró necesario evaluar primero las necesidades de esa infraestructura antes de decidir una nueva adquisición.

Deficiencias históricas del sistema sanitario.

Uno de los principales cuestionamientos de ASJ es la falta de información pública sobre la eventual compra. Munguía señaló que las autoridades deberían explicar bajo qué planificación se pretende adquirir el hospital, qué necesidad específica busca cubrir, cuánto representará para las finanzas públicas y cuáles serán los resultados que se esperan alcanzar. A criterio de la representante de ASJ, la decisión tampoco parece estar vinculada a una estrategia integral para atender las deficiencias históricas del sistema sanitario. Para Munguía, cualquier inversión en infraestructura hospitalaria debería partir de un diagnóstico que permita determinar qué brecha se pretende cubrir y cómo esa inversión contribuirá a mejorar la atención de los pacientes. Además, pidió conocer el mecanismo jurídico que utilizará el Estado para adquirir un inmueble que actualmente pertenece a un privado. Advirtió que una eventual adquisición debe cumplir con todos los procedimientos legales y de transparencia para evitar cuestionamientos posteriores.