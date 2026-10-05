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Hallan medicamentos vencidos y equipo médico de la Sesal a la intemperie en Tegucigalpa

Medicamentos vencidos y equipo médico expuesto al sol y la lluvia fueron encontrados en una bodega de Salud en El Lolo. El viceministro Eduardo Midence negó abandono

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 17:24 -
  • Bladimir Ocon
Hallan medicamentos vencidos y equipo médico de la Sesal a la intemperie en Tegucigalpa

Cajas de medicamentos, mobiliario y equipo médico permanecen en una bodega de la Secretaría de Salud en El Lolo, donde fueron documentados productos vencidos y equipos expuestos.

Tegucigalpa, Honduras. Medicamentos vencidos y equipo médico expuesto al sol, la lluvia y la humedad fueron encontrados este lunes 5 de octubre en una bodega de la Secretaría de Salud (Sesal), ubicada en el sector de El Lolo, en la capital.

La situación quedó evidenciada luego del ingreso de medios de comunicación al predio, donde videos y fotografías documentaron las condiciones en que permanecen cajas de medicamentos, mobiliario y equipo médico.

Las imágenes muestran una cantidad de cajas y equipos colocados en áreas expuestas a las condiciones ambientales. Entre los productos encontrados también había medicamentos que ya habían alcanzado su fecha de vencimiento.

Ante los cuestionamientos por el manejo de los bienes de Salud, especialmente por las necesidades de medicamentos e insumos que enfrentan algunos centros asistenciales, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, negó que el equipo médico esté abandonado o almacenado de manera permanente.

Parte del mobiliario y equipo médico fue documentada en las instalaciones de Salud en el sector de El Lolo.

Parte del mobiliario y equipo médico fue documentada en las instalaciones de Salud en el sector de El Lolo.


Midence explicó que los equipos forman parte de un proyecto financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya entrega se realiza de manera escalonada a diferentes establecimientos de salud.

Según el funcionario, parte del mobiliario está destinado al fortalecimiento del bloque materno-infantil que se construye en Santa Rosa de Copán. Otros equipos serán enviados a establecimientos de salud seleccionados dentro del mismo proyecto.

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Ante las condiciones observadas en la bodega, el viceministro insistió en que los equipos no han sido abandonados ni se han deteriorado. “Se va a entregar y se está entregando, no se ha venido, no se ha almacenado o echado a perder”, aseguró.

Fecha de vencimiento de medicamentos

Sobre los medicamentos vencidos, Midence explicó que la Secretaría de Salud mantiene una política de descarte para los productos que llegan a su fecha de vencimiento, presentan desperfectos, mala presentación o no pueden ser utilizados por diferentes circunstancias.

El funcionario sostuvo que encontrar medicamentos vencidos no significa necesariamente que estos hayan sido entregados a pacientes después de su fecha de caducidad. Según explicó, deben permanecer bajo resguardo mientras se completa el procedimiento administrativo correspondiente para su descarte.

Midence agregó que la Sesal mantiene medicamentos vencidos de diferentes años, incluso de 2015 y 2010, los cuales deben pasar por el procedimiento establecido antes de ser eliminados.

En abril, el viceministro informó que la nueva administración había identificado medicamentos vencidos valorados preliminarmente en 109 millones de lempiras. En ese momento señaló que el monto podía aumentar conforme avanzara la revisión de los almacenes.

El funcionario atribuyó parte del problema a deficiencias en la planificación de las compras y la distribución. Por su parte, la exministra de Salud, Carla Paredes, rechazó que los medicamentos mostrados en imágenes difundidas en redes sociales correspondieran a compras realizadas durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro y sostuvo que parte de esos productos provenía de períodos anteriores.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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