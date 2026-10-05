Hallan medicamentos vencidos y equipo médico de la Sesal a la intemperie en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Medicamentos vencidos y equipo médico expuesto al sol, la lluvia y la humedad fueron encontrados este lunes 5 de octubre en una bodega de la Secretaría de Salud (Sesal), ubicada en el sector de El Lolo, en la capital. La situación quedó evidenciada luego del ingreso de medios de comunicación al predio, donde videos y fotografías documentaron las condiciones en que permanecen cajas de medicamentos, mobiliario y equipo médico. Las imágenes muestran una cantidad de cajas y equipos colocados en áreas expuestas a las condiciones ambientales. Entre los productos encontrados también había medicamentos que ya habían alcanzado su fecha de vencimiento. Ante los cuestionamientos por el manejo de los bienes de Salud, especialmente por las necesidades de medicamentos e insumos que enfrentan algunos centros asistenciales, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, negó que el equipo médico esté abandonado o almacenado de manera permanente.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Midence explicó que los equipos forman parte de un proyecto financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya entrega se realiza de manera escalonada a diferentes establecimientos de salud. Según el funcionario, parte del mobiliario está destinado al fortalecimiento del bloque materno-infantil que se construye en Santa Rosa de Copán. Otros equipos serán enviados a establecimientos de salud seleccionados dentro del mismo proyecto.

Ante las condiciones observadas en la bodega, el viceministro insistió en que los equipos no han sido abandonados ni se han deteriorado. “Se va a entregar y se está entregando, no se ha venido, no se ha almacenado o echado a perder”, aseguró.

Fecha de vencimiento de medicamentos