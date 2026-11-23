Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional y la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara) iniciaron una mesa técnica de trabajo para unificar en un solo cuerpo legal las cuatro normativas vigentes que regulan y fomentan el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La propuesta fue presentada por el sector empresarial a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, con el objetivo de eliminar contradicciones entre las normativas, reducir la burocracia municipal y facilitar la apertura y expansión de negocios en Honduras. "Lo que nosotros queremos es unificar esas cuatro leyes en una sola, que no haya contradicciones y que apoyen al sector micro y pequeño del país", expresó Daniel Fortín, dirigente de Fedecámara.

El marco legal que regula a las mipymes en Honduras está disperso en al menos cuatro normativas aprobadas en diferentes períodos: la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Decreto 135-2008) y la Ley para la Generación de Empleo, Fomento a la Iniciativa Empresarial, Formalización de Negocios y Protección a los Derechos de los Inversionistas (Decreto 284-2013). A estas se suman la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (Decreto 145-2018) y la Ley para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa (Decreto 48-2022). Según el planteamiento empresarial, algunos de los incentivos contemplados en estas normativas ya vencieron, lo que habría dejado vacíos operativos para los nuevos negocios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con los representantes gremiales, la dispersión normativa obliga a los emprendedores a cumplir requisitos duplicados al tramitar permisos de operación o abrir sucursales en otros municipios. Esta situación dificulta la formalización empresarial en un contexto de desaceleración económica. "Necesitamos impulsar a todos esos emprendedores y buscar la manera de hacerlo unificando leyes, haciendo que las leyes funcionen realmente y que tengamos el apoyo del Congreso para hacerlo", afirmó Fortín. Además de simplificar los trámites administrativos y la obtención de permisos, Fedecámara planteó ante el Congreso Nacional la necesidad de reforzar las estrategias de combate a la inseguridad. Según el sector empresarial, la extorsión y la criminalidad afectan directamente las operaciones diarias de los pequeños comerciantes.

Comenzarán a revisar la propuesta

La presidencia del Congreso Nacional instruyó a la gerencia legislativa a iniciar la revisión técnica de las propuestas para elaborar una reforma integral que reduzca los tiempos de inscripción y apertura de empresas en Honduras. "Nos hemos reunido con Fedecámaras y vamos a preparar reformas para las mipymes de Honduras para que puedan agilizar sus trámites, sus permisos y sus procesos, y que no estén seis meses o un año para abrir un negocio", declaró Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. Zambrano adelantó que la reforma busca equiparar los estándares de apertura de empresas en Honduras con los de otros países de la región, mediante el establecimiento de plazos máximos de respuesta administrativa para evitar obstáculos institucionales. "Alguien que está arriesgando, que quiere invertir y apostar a sacar adelante a su familia y generar empleo, esos trámites tienen que ser de 30 días o dos meses por mucho, no seis meses o un año como ha pasado en el país", puntualizó Zambrano.