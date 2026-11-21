Puerto Cortés, Honduras. El Gobierno de Estados Unidos entregó este sábado a las autoridades hondureñas nuevo equipo tecnológico para fortalecer las inspecciones de contenedores en Puerto Cortés, con el propósito de detectar cargamentos de drogas, armas de fuego y mercancías de contrabando.
La entrega fue realizada a representantes de la Policía Nacional de Honduras y del Ministerio Público (MP), quienes desarrollan labores de control e investigación en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
Entre los equipos proporcionados figura un kit de detección CT-40, además de herramientas especializadas que permitirán mejorar los procedimientos de revisión de contenedores que ingresan y salen de la terminal portuaria.
De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno estadounidense, esta tecnología permitirá a los equipos hondureños realizar inspecciones de manera más rápida y eficiente, facilitando la identificación de sustancias ilícitas, armamento y productos que ingresen o circulen de forma irregular.
Buscan frenar el narcotráfico y el contrabando en Puerto Cortés
La incorporación de estas herramientas busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones hondureñas frente a las actividades de organizaciones criminales transnacionales que utilizan las rutas comerciales para movilizar mercancías ilícitas.
El Gobierno de Estados Unidos entregó herramientas para la inspección de contenedores y un kit de detección CT-40 a representantes de @PoliciaHonduras y del @MP_Honduras que trabajan en Puerto Cortés en coordinación con @CBP. Este equipo fortalecerá la capacidad de las autoridades hondureñas para detectar y decomisar drogas, armas de fuego y mercancías de contrabando. Con herramientas especializadas y tecnología moderna, podrán inspeccionar contenedores de manera más rápida y eficiente, sin obstaculizar el comercio legítimo. Cada decomiso debilita las finanzas de organizaciones criminales transnacionales y contribuye a fortalecer la seguridad de nuestros países. A través de esta cooperación, 🇺🇸 y 🇭🇳 trabajan juntos por un hemisferio más seguro, fuerte y próspero. #PuertoCortés #SeguridadRegional #EEUUyHonduras— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) November 21, 2026
Asimismo, el equipo permitirá reforzar los mecanismos de vigilancia sin generar obstáculos innecesarios al movimiento de mercancías legales, un aspecto importante para mantener la actividad comercial en uno de los principales puntos portuarios de Honduras.
El Gobierno de Estados Unidos destacó que cada decomiso representa un golpe a las finanzas de las estructuras criminales y contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en ambos países.
La entrega forma parte de los esfuerzos de cooperación entre Honduras y Estados Unidos para fortalecer los controles fronterizos, combatir las actividades delictivas y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad.