Puerto Cortés, Honduras. El Gobierno de Estados Unidos entregó este sábado a las autoridades hondureñas nuevo equipo tecnológico para fortalecer las inspecciones de contenedores en Puerto Cortés, con el propósito de detectar cargamentos de drogas, armas de fuego y mercancías de contrabando.

La entrega fue realizada a representantes de la Policía Nacional de Honduras y del Ministerio Público (MP), quienes desarrollan labores de control e investigación en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Entre los equipos proporcionados figura un kit de detección CT-40, además de herramientas especializadas que permitirán mejorar los procedimientos de revisión de contenedores que ingresan y salen de la terminal portuaria.