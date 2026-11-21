La Lima, Cortés. Un escuadrón de agentes ejecutó este sábado cinco allanamientos de morada en el municipio de La Lima, Cortés, contra una presunta estructura dedicada a actividades criminales.

La operación se llevó a cabo por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), regional norte, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), regional San Pedro Sula.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los procedimientos comenzaron a las 6:00 de la mañana y formaron parte de una investigación por los presuntos delitos de asociación terrorista, tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas de fuego.