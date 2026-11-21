La Lima, Cortés. Un escuadrón de agentes ejecutó este sábado cinco allanamientos de morada en el municipio de La Lima, Cortés, contra una presunta estructura dedicada a actividades criminales.
La operación se llevó a cabo por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), regional norte, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), regional San Pedro Sula.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los procedimientos comenzaron a las 6:00 de la mañana y formaron parte de una investigación por los presuntos delitos de asociación terrorista, tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas de fuego.
El objetivo de las diligencias es localizar a integrantes y colaboradores de la estructura investigada, así como intervenir los puntos que presuntamente sostienen sus actividades ilícitas.
#MPInforma En desarrollo | Allanamientos en La Lima, CortésLa Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Regional Norte, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) Regional San Pedro Sula, informa que desde las 6:00 a. m. de hoy ejecuta cinco allanamientos de morada en el municipio de La Lima, Cortés, contra una presunta estructura de asociación terrorista.🔎 La acción se sustenta en una investigación en curso por los presuntos delitos de:▪️ Asociación terrorista▪️ Tráfico ilícito de drogas▪️ Tráfico ilícito de armas de fuegoEl objetivo es localizar a integrantes y colaboradores de la estructura y afectar los puntos que sostienen su actividad, entre ellos inmuebles presuntamente utilizados para el resguardo de armas y drogas y un centro de monitoreo para alertar sobre la presencia de las autoridades.Los equipos continúan con las diligencias. La ATIC informará oportunamente sobre los resultados.⚖️ La información corresponde a la fase operativa y no constituye imputación formal de cargos. Las personas que pudieran resultar detenidas gozan de la presunción de inocencia.#ATIC #FESCCO #MinisterioPúblico #LaLima— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 21, 2026
Entre los inmuebles que buscan inspeccionar las autoridades figuran propiedades que, según las investigaciones, serían utilizadas para almacenar armas y drogas, además de un supuesto centro de monitoreo que serviría para alertar sobre la presencia de las autoridades.
Durante los operativos, en imágenes se observa la presencia de elementos de la Policía Militar y agentes de la ATIC frente a varias viviendas, donde realizan las respectivas inspecciones como parte de las diligencias investigativas.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre posibles detenciones ni sobre los hallazgos obtenidos durante los allanamientos.
La Atic informó que los equipos continúan desarrollando los procedimientos y que dará a conocer oportunamente los resultados de la operación.
Las autoridades aclararon que la información corresponde a una fase operativa de la investigación y no constituye una imputación formal de cargos. Asimismo, cualquier persona que pudiera resultar detenida mantiene su derecho a la presunción de inocencia.