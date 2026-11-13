Con información del FBI, 300 efectivos participan en allanamientos en El Ocotillo

San Pedro Sula, Cortés. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en coordinación con la Policía Militar, ejecutan este viernes varios allanamientos en el sector de El Ocotillo y zonas aledañas de San Pedro Sula, Cortés, como parte de un operativo contra una estructura criminal que opera en la zona.
Las acciones están dirigidas a localizar a presuntos integrantes de organizaciones terroristas y obtener indicios relacionados con la comisión de delitos que se les atribuyen.
De acuerdo con la información preliminar, los equipos de seguridad realizan inspecciones en varias viviendas y una hacienda del sector, donde buscan posibles evidencias que permitan fortalecer las investigaciones.
El operativo es coordinado por el Ministerio Público a través de la Atic y cuenta con el apoyo de la Policía Militar. Según la información proporcionada, en las diligencias participan alrededor de 300 efectivos.
Las autoridades indicaron que la operación se desarrolla contra una estructura criminal que presuntamente mantiene actividades delictivas en El Ocotillo, en la colonia Cosmul y sectores cercanos, aunque no han revelado detalles sobre sus integrantes.
Asimismo, se informó que las investigaciones cuentan con información compartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), como parte de las acciones de inteligencia que respaldan el operativo.
Hasta el momento no se han dado a conocer capturas, decomisos ni otros resultados de los allanamientos. Las autoridades anunciaron que brindarán un informe una vez que concluyan las diligencias.
El operativo continúa en desarrollo en distintos puntos de El Ocotillo, mientras los equipos de investigación buscan identificar a los presuntos integrantes de la estructura criminal y reunir evidencias sobre las actividades ilícitas que se investigan.