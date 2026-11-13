Con información del FBI, 300 efectivos participan en allanamientos en El Ocotillo

San Pedro Sula, Cortés. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en coordinación con la Policía Militar, ejecutan este viernes varios allanamientos en el sector de El Ocotillo y zonas aledañas de San Pedro Sula, Cortés, como parte de un operativo contra una estructura criminal que opera en la zona.

Las acciones están dirigidas a localizar a presuntos integrantes de organizaciones terroristas y obtener indicios relacionados con la comisión de delitos que se les atribuyen.

De acuerdo con la información preliminar, los equipos de seguridad realizan inspecciones en varias viviendas y una hacienda del sector, donde buscan posibles evidencias que permitan fortalecer las investigaciones.