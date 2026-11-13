  1. Inicio
  2. · Sucesos

Con información del FBI, 300 efectivos participan en allanamientos en El Ocotillo

La Atic y la Policía Militar realizan allanamientos en El Ocotillo, San Pedro Sula, contra una estructura criminal. Participan unos 300 efectivos

Con información del FBI, 300 efectivos participan en allanamientos en El Ocotillo

Los equipos de seguridad realizan inspecciones en varias viviendas y una hacienda del sector de El Ocotillo.

San Pedro Sula, Cortés. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en coordinación con la Policía Militar, ejecutan este viernes varios allanamientos en el sector de El Ocotillo y zonas aledañas de San Pedro Sula, Cortés, como parte de un operativo contra una estructura criminal que opera en la zona.

Las acciones están dirigidas a localizar a presuntos integrantes de organizaciones terroristas y obtener indicios relacionados con la comisión de delitos que se les atribuyen.

De acuerdo con la información preliminar, los equipos de seguridad realizan inspecciones en varias viviendas y una hacienda del sector, donde buscan posibles evidencias que permitan fortalecer las investigaciones.

Daet: El allanamiento en San Pedro Sula se realizó fuera de horario y sin presencia policial

El operativo es coordinado por el Ministerio Público a través de la Atic y cuenta con el apoyo de la Policía Militar. Según la información proporcionada, en las diligencias participan alrededor de 300 efectivos.

Unos 300 efectivos participan en operativo contra estructura criminal en El Ocotillo.

Unos 300 efectivos participan en operativo contra estructura criminal en El Ocotillo.

Las autoridades indicaron que la operación se desarrolla contra una estructura criminal que presuntamente mantiene actividades delictivas en El Ocotillo, en la colonia Cosmul y sectores cercanos, aunque no han revelado detalles sobre sus integrantes.

A cárcel de Támara envían a los 22 implicados con el Cartel del Diablo

Asimismo, se informó que las investigaciones cuentan con información compartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), como parte de las acciones de inteligencia que respaldan el operativo.

MP inicia proceso contra juez que liberó a agentes de la Daet

Hasta el momento no se han dado a conocer capturas, decomisos ni otros resultados de los allanamientos. Las autoridades anunciaron que brindarán un informe una vez que concluyan las diligencias.

ATIC y Policía Militar ejecutan operativo en El Ocotillo, SPS.

ATIC y Policía Militar ejecutan operativo en El Ocotillo, SPS.

El operativo continúa en desarrollo en distintos puntos de El Ocotillo, mientras los equipos de investigación buscan identificar a los presuntos integrantes de la estructura criminal y reunir evidencias sobre las actividades ilícitas que se investigan.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias