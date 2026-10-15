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Detienen a hombre con armas de fuego durante allanamiento en La Lima, Cortés

Al detenido se le supone responsable de los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y prohibido, así como de asociaciones terroristas

Detienen a hombre con armas de fuego durante allanamiento en La Lima, Cortés

El detenido fue identificado por las autoridades con el nombre de José David Rodas Ramos.

San Pedro Sula. En el marco de las acciones del Plan Comunidades Seguras, agentes de investigación asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida ejecutaron este jueves un allanamiento de morada con orden judicial en la colonia Pineda I, del municipio de La Lima, Cortés.

Durante la operación policial, iniciada a eso de las 6:00 de la mañana, se logró la captura de un hombre vinculado a supuestas actividades ilícitas en la zona norte del país.

El detenido fue identificado por las autoridades con el nombre de José David Rodas Ramos, de 47 años de edad, de oficio soldador, originario de Morazán, Yoro, y residente en el sector donde se efectuó la intervención.

Armas decomisadas.

Armas decomisadas.

A Rodas Ramos se le supone responsable de los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y prohibido, así como de asociaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía correspondiente para que se le siga el debido proceso legal y se le deduzcan las responsabilidades del caso.

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Redacción La Prensa
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