Detienen a hombre con armas de fuego durante allanamiento en La Lima, Cortés

San Pedro Sula. En el marco de las acciones del Plan Comunidades Seguras, agentes de investigación asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida ejecutaron este jueves un allanamiento de morada con orden judicial en la colonia Pineda I, del municipio de La Lima, Cortés.

Durante la operación policial, iniciada a eso de las 6:00 de la mañana, se logró la captura de un hombre vinculado a supuestas actividades ilícitas en la zona norte del país.

El detenido fue identificado por las autoridades con el nombre de José David Rodas Ramos, de 47 años de edad, de oficio soldador, originario de Morazán, Yoro, y residente en el sector donde se efectuó la intervención.