Capturan a sospechoso de triple crimen y rapto de menor en Ocotepeque

De acuerdo con la información preliminar sobre el caso, dos hombres y una mujer fueron asesinados en el lugar. Dos de las víctimas quedaron sin vida en el corredor de una vivienda, mientras que el cuerpo de la mujer fue localizado en una zona del patio de la vivienda.

La captura se registró a las 7:50 pm de este miércoles, según un informe dirigido a las autoridades de Seguridad. La menor, que había sido privada de su libertad durante el hecho violento, fue rescatada posteriormente.

Ocotepeque, Honduras. Benjamín Milla Paz, de 51 años, fue capturado la noche de este miércoles, señalado como el presunto autor material del asesinato de tres personas y el rapto de una menor de 14 años en la aldea Las Vegas, municipio de La Labor, Ocotepeque , zona occidente de Honduras.

Según los testimonios recabados, el sospechoso residía en la misma vivienda donde ocurrió el crimen y habría intentado llevarse por la fuerza a la menor. Una pareja y el hermano de la joven habrían intervenido para impedirlo, pero fueron atacados mortalmente.

Tras el ataque, el sospechoso habría abandonado la escena y se habría llevado contra su voluntad a la adolescente, lo que activó las labores de búsqueda y localización de las autoridades policiales.

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Horas después, la Policía Nacional logró recuperar a la menor sana y salva, mientras continuaba el operativo para dar con el paradero del presunto homicida.

Las acciones policiales culminaron con la localización y detención del sospechoso, de 30 años, en un sector montañoso de la aldea Las Delicias, escondido en una finca productora de café. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones policiales de Ocotepeque para iniciar el procedimiento legal correspondiente.

El detenido será remitido al Ministerio Público por su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato y rapto, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio múltiple.

Milla Paz, de 51 años, es originario y residente de Villanueva, Cortés. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de los hechos, mientras se desarrollan las actuaciones legales correspondientes.