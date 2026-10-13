Identifican a víctimas del triple crimen en La Labor, Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras. Un hombre conocido presuntamente con el alias de “El Abuelo” es señalado como el principal sospechoso del triple crimen ocurrido en el municipio de La Labor, Ocotepeque, donde dos hombres y una mujer perdieron la vida.

De acuerdo con la narración de los hechos, el sospechoso respondería al nombre de Benjamín y residía en la misma vivienda donde ocurrió el violento suceso.

En el inmueble se encontraba Yenifer Elizabeth Sosa Polanco, quien, según los testimonios, habría sido privada de su libertad por la fuerza por el presunto agresor.