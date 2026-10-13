Identifican a víctimas del triple crimen en La Labor, Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras. Un hombre conocido presuntamente con el alias de “El Abuelo” es señalado como el principal sospechoso del triple crimen ocurrido en el municipio de La Labor, Ocotepeque, donde dos hombres y una mujer perdieron la vida.
De acuerdo con la narración de los hechos, el sospechoso respondería al nombre de Benjamín y residía en la misma vivienda donde ocurrió el violento suceso.
En el inmueble se encontraba Yenifer Elizabeth Sosa Polanco, quien, según los testimonios, habría sido privada de su libertad por la fuerza por el presunto agresor.
La situación provocó la intervención de su pareja y del hermano de la joven, quienes habrían intentado impedir que se la llevara. Sin embargo, momentos después el sospechoso les quitó la vida.
Las primeras versiones apuntan a que el hecho estaría relacionado con un supuesto interés sentimental del señalado hacia la joven, aunque esta hipótesis deberá ser esclarecido por las autoridades encargadas de la investigación.
Tras el hallazgo de los cuerpos, elementos militares se desplazaron al sector para resguardar la escena y contribuir con las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar si el sospechoso. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del crimen y verificar los señalamientos realizados por los testigos.