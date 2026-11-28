Madrid, España.

El Real Madrid sufrió un duro golpe este sábado al caer 2-1 frente al Deportivo Alavés, un resultado que le costó perder la segunda posición de la clasificación y descender al tercer lugar del campeonato español.

La derrota madridista fue aprovechada por el Atlético de Madrid, que consiguió una importante victoria por 3-2 ante el Elche, alcanzando los 34 puntos y colocándose en la segunda posición, por delante de su vecino de la capital.