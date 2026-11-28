El Real Madrid sufrió un duro golpe este sábado al caer 2-1 frente al Deportivo Alavés, un resultado que le costó perder la segunda posición de la clasificación y descender al tercer lugar del campeonato español.
La derrota madridista fue aprovechada por el Atlético de Madrid, que consiguió una importante victoria por 3-2 ante el Elche, alcanzando los 34 puntos y colocándose en la segunda posición, por delante de su vecino de la capital.
Con este resultado, el Real Madrid se queda en el tercer puesto con 33 puntos, mientras que el Barcelona continúa como líder con 36 unidades y un partido pendiente.
La atención ahora se centra en el conjunto azulgrana, que este domingo visitará al Deportivo de La Coruña. Una victoria le permitiría alcanzar los 39 puntos y ampliar su ventaja a cinco unidades sobre el Atlético de Madrid y a seis sobre el Real Madrid.
La jornada representa un cambio importante en la pelea por el liderato, ya que el conjunto blanco no solamente dejó escapar tres puntos, sino que también perdió terreno frente a sus principales rivales en la lucha por el título.