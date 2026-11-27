Madrid, España.

El regreso del francés Ferland Mendy es la gran novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la decimocuarta jornada de LaLiga ante el Alavés, en una lista en la que siguen sin aparecer Raúl Asencio, Rodrygo y Endrick, lesionados, y de la que se cae Trent Alexander-Arnold, por enfermedad.

Mendy no formaba parte de una convocatoria del Real Madrid desde el 3 de mayo, cuando dispuso de 14 minutos en la victoria de su equipo por 0-2 ante el Espanyol. La temporada pasada, se perdió 33 partidos oficiales por lesión. Su fragilidad llevó a que no fuera inscrito en la lista del club blanco para la Liga de Campeones este curso.

"Noticia buena: Mendy mañana banquillo, y si está es porque puede jugar. Uno menos lesionado y uno más disponible, a pesar de que tenemos tres laterales izquierdos, que es demasiado, pero es buena noticia para Ferland y para nosotros", había adelantado Mourinho.