Ciudad de México, México. La primera tormenta invernal de la temporada se mantiene este viernes en alerta a México ante el pronóstico de lluvias torrenciales, posibles nevadas en zonas montañosas y un marcado descenso de las temperaturas, mientras que la capital del país se prepara para recibir precipitaciones que podrían ser las más fuertes del año. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta invernal dejará lluvias torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, e intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero, además de un marcado descenso de las temperaturas en el oeste, norte y centro del país. También, se prevé nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que podrían extenderse durante la noche a otras nueve entidades, incluida la capital, en zonas por encima de los 2,800 metros de altitud.

Por otra parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá bajas temperaturas en el norte, noreste, este y sureste del país, con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Se invita a la población a utilizar ropa abrigadora en varias capas, cubrir cabeza, manos y pies; cuidar a niñas, niños y personas adultas mayores", indicó la dependencia.

Ante las intensas precipitaciones, las autoridades federales recomiendan a la población mantenerse alejada de ríos, arroyos y zonas inundadas, al advertir que "la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles".

La capital se prepara para lluvias atípicas

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la noche del jueves un despliegue preventivo de los servicios de emergencia ante las lluvias, que podrían prolongarse hasta la tarde del sábado. "Tengo a todo el equipo del Gobierno de la ciudad en alerta, preparados para recibir esta primera tormenta invernal", afirmó Brugada en un mensaje difundido en redes sociales.